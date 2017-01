Moskva - Atomové vlaky uhánějí po přehradě přes Beringovu úžinu, létající laboratoře řídí počasí na Zemi a vysouvací plastová ruka z nástěnných hodin budí školáka, aby nezaspal. Takovou vizi pro rok 2017 načrtli sovětští tvůrci kresleného seriálu, vytvořeného v roce 1960 - tedy v jistém předstihu ke 100. výročí bolševické revoluce, které Rusko oslaví až letos.

Někdejší Sovětský svaz na prahu 60. let vedl závody v dobývání vesmíru a zdálo se, že není nic, co by země nemohla udělat, poznamenal anglojazyčný list The Moscow Times, který v souvislosti s letošním výročím připomněl dílko ze studia Diafilm. Vize, vykreslená před 57 lety na 45 obrázcích, počítá s tím, že západní imperialisté se tou dobou již sami zničili, a na příběhu jednoho chlapce a jeho rodiny ukazuje, jak "sovětští lidé krotí přírodu v zájmu míru a štěstí na Zemi".

Zkrátka lidé, kteří přinesli komunismus do carské říše, měli veliké plány, poznamenal list.