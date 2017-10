Brno - Slovenský útočník Komety Brno Marcel Haščák pomohl dvěma góly z přesilovek v poslední třetině českému mistrovi k výhře 4:3 v prvním osmifinále hokejové Ligy mistrů nad švýcarským Zugem. Přitom v silně kombinované brněnské sestavě se objevilo devět mladíků, kteří hrají na farmě v Třebíči nebo v juniorce Komety. Příležitost ukázat se v Lize mistrů se snažili všichni nováčci maximálně využít a jejich výkony vyzdvihl i Haščák.

"Chtěl bych mladé kluky pochválit. Hlavně brankáře Dostála, který podal vynikající výkon. Ale nebyl to jen on. Všichni nám dnes pomohli," řekl novinářům po utkání třicetiletý slovenský reprezentant Haščák, který po zveřejnění sestavy, v níž chyběly hlavní opory Komety, neměl obavy o výsledek.

"Vidím je, jak si vedou na tréninku. Jsou mladí, bojují, chtějí hrát extraligu. Každý se dnes snažil ukázat, co v něm je. A to rozhodlo o naší výhře," tvrdil Haščák, který si dnešní zápas v Lize mistrů podle svých slov užil.

"Necítil jsem takový tlak, jaký je v extralize. Bylo to zpestření programu. Soupeř moc nevěděl, co má čekat od nás. Hráli jsme moderní hokej, ve kterém se hodně bruslí. Zvládli jsme to. Ale bralo to síly," poznamenal brněnský útočník, který v poslední třetině dvěma góly posunul Kometu k vítězství.

Obě branky vstřelil Haščák ze stejného místa. Odmítl ale názor, že by našel svoji novou střeleckou parketu. "Toto místo mám už delší dobu. Ale v takových situacích při přesilovce na led jindy nechodím. Dnes jsem ukázal, že bych tam měl být. Při hře pět na tři to hráli všichni na mě. Odvedli černou práci, já jsem z přihrávek jen střílel. Dvakrát jsem bouchl do puku a padlo to tam," dodal.

Chválit se za dnešní výkon Haščák nechtěl. "Myslím si, že mám stále co zlepšovat. Raději bych se pochválil v pátek po utkání se Spartou," usmál se slovenský střelec, který má před sebou náročný zápasový program. V pátek Kometa hostí Spartu, v neděli hraje v Jihlavě a v úterý čeká Brno odveta Ligy mistrů ve Švýcarsku.

A následně od pátku do neděle bude hájit barvy Slovenska na Německém poháru. "Mám raději zápasy než tréninky. Bude to náročné, ale těším se na tuto sérii," dodal Haščák.