Praha - Přestože mají ještě šanci poskočit po posledním ligovém kole na druhé místo, zabývají se jablonečtí fotbalisté zejména udržením třetí pozice. Na tu se severočeský klub posunul po výhře 3:1 na hřišti pražské Slavie, má však pouze jednobodový náskok před Spartou a Olomoucí.

"Tlak je velký, ale máme to ve svých rukou. Když nic nepodceníme a zvládneme poslední zápas, nemáme se čeho bát. Na druhou příčku se příliš nedíváme, spíše na třetí místo. To jestli zvládneme, sezona bude pro nás úspěšná," uvedl střelec prvního jabloneckého gólu Jakub Považanec.

K posunu na třetí místo jim pomohla výhra Sparty 1:0 nad Olomoucí, jež dosud bronzovou příčku držela. "Je neuvěřitelné, kam jsme se za jaro probojovali. Teď tomu ještě příští sobotu dát tečku," radoval se stoper Luděk Pernica, který si však v příštím ročníku zahraje dokonce skupinu Ligy mistrů. Po sezoně totiž odejde do mistrovské Plzně.

Po podzimní části sezony byl Jablonec na osmém místě, s příchodem trenéra Petra Rady se ale výsledkově i herně zvedl. Prohrál jediné z 13 ligových utkání a v posledních čtyřech zvítězil. "Tlak jsme si na sebe vytvořili po podzimu sami. Osmé místo, dolů to máte daleko, dopředu ještě dál," poznamenal Pernica.

Teď má ale jeho tým blízko k základní skupině Evropské ligy, a pokud by Jablonec porazil v příštím kole Slovácko a Slavie zároveň prohrála v Teplicích, posunou se Severočeši na druhé místo a zahrají si předkolo Ligy mistrů. Slovácko ale podle Považance nebude jednoduchým soupeřem.

"Uhráli remízu 1:1 (se Zlínem), takže se zachránili. Bude to proto o hodně těžší zápas, neboť do něj půjdou uvolněně. My budeme trochu pod tlakem, ale pokud k tomu přistoupíme jako dnes, nebojím se," řekl záložník odhodlaně. "Slovácko je hodně mladý tým. Trenér Kordula tomu dal řád, čerpají ze své líhně, mají asi deset odchovanců. Bude to běhavý mančaft, svoji kvalitu mají," doplnil Pernica.