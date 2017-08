Právě zveřejněno

Račice (Litoměřicko) - Touha po postupu do finále závodu na 1000 metrů na mistrovství světa před domácím publikem byla pro kajakářku Annu Kožíškovou hlavní motivací, proč letos trénovala. Postoupila do něj z dnešního semifinále stejně jako čtyřkajak Pavel Davídek, Tomáš Veselý, Lukáš Nepraš a Lukáš Trefil, kterému těsně unikl přímý postup z dopolední rozjížďky. Nakonec členům posádky nevadilo, že museli jet jízdu navíc, ideální výkon na MS totiž stále hledají.

Kožíšková v semifinále bojovala o postupovou třetí příčku v těsném finiši s Polkou Karolinou Markiewiczovou. Až když se po závodě vydýchávala, ujistila se, že skutečně postoupila. "Opravdu mi spadl kámen ze srdce, protože jsem si to dala jako takový velký cíl pro tuhle sezonu. Proto jsem vlastně i trénovala, abych si zajela velké finále tady před domácím publikem. Moc by mě mrzelo, asi bych plakala, kdyby to dopadlo špatně," vyprávěla v cíli.

Zatímco dopoledne v rozjížďce jela volně, do semifinále dala všechno. "Už jsem byla hodně nervózní, protože teď šlo o všechno. Ono většinou v tom semíčku se vyhecujou třeba i ty holky, které jindy jedou trošku pomaleji než já," řekla. Polku vnímala, ale v úplném závěru ji nesledovala. "Ona byla kus za mnou, pak byla kus přede mnou a pak na dvoustovce jsem si řekla, že se už koukat nebudu. A to už jsem ze sebe vymáčkla spíš nad 100 procent," doplnila Kožíšková.

Druhý český čtyřkajak měl blízko k postupu už z dopolední rozjížďky. "Bylo to těsné. Ale bylo dobře, že jsme jeli semifinále, tedy jízdu navíc, ono nám to pomůže," řekl Trefil. Na semifinálový výkon se názory v posádce lišily. "Mně to nepřišlo pocitově tak hrozné, ale určitě nám to nejelo nějak extra rychle. Ale ještě máme den na to s tím něco udělat. Pořád jsme tu nepředvedli, na co můžeme mít," doplnil Trefil.

Háček Davídek je přesvědčený, že za den je možné společný výkon podstatně vylepšit. "Rozjetí bylo super, ale bohužel jsme šli za hodinu znovu na závod a už to tak ono nebylo. Tak si sedneme a řekneme si, co a jak," řekl. Na jízdě se mohl podepsat i dnešní dlouhý program. "Byla to dneska druhá jízda, vstávali jsme v šest třicet, teď je šest večer, jsme dvanáct hodin na nohou. Máme toho plný brejle," dodal.

Kožíšková i čtyřkajak pojedou finále na 1000 metrů v neděli dopoledne.