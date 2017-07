Londýn - Vítězství Petry Kvitové v pondělním prvním kole Wimbledonu tleskal v lóži i muž, bez kterého by už možná tenis nikdy nehrála. Chirurg Radek Kebrle, který v prosinci sešil dvojnásobné vítězce sedm pořezaných šlach a dva nervy levé ruky a zachránil jí kariéru.

"Byla blízko toho, že už třeba nikdy nebude hrát. A když to dopadne takhle, tak to je pohádka, to není nic jiného," řekl Kebrle v All England Clubu.

Kebrle operoval Kvitovou 20. prosince několik hodin poté, co byla přepadena v bytě a pachatel jí pořezal levou ruku, v které drží raketu. V Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou trval zákrok skoro čtyři hodiny.

Podle prognóz se sedmadvacetiletá Kvitovová měla vrátit do hry nejdříve po půl roce, ale stihla to už krátce po pět měsících při French Open. Kerbleho nyní pozvala do Wimbledonu. A lékař byl před zápasem neklidný. "Promítal jsem si v hlavě v noci před prvním zápasem vzpomínky a nemohl jsem spát," prozradil Kebrle.

Zápas ve Wimbledonu Kvitová začala třemi dvojchybami při servisu. "To víte, že jsem byl napjatý. Ale Petra byla pod obrovským emocionálním tlakem. Vždyť všechno směřovala k tomu, aby mohla hrát Wimbledon," komentoval začátek Kebrle.

Kvitová pak po pomalejším rozjezdu porazila na centrkurtu Švédku Johannu Larssonovou a byla ráda, že Kebrle přijel. "Konečně z něj spadly nervy, tak už si to užívá trošku jinak. Ted ale říkal, že má nervy, jak hraju," smála se tenistka.

Pozvánky do lóže na centrkurt ve Wimbledonu jako poděkování za práci si lékař, který mimo jiné byl před lety v Británii na stáži, velmi cenil. "Ježišmarja, to je úžasný. Co říct jiného," říkal a žertovně přikývl: "Myslím, že jsem si ho zasloužil."

V tenisově "posvátném" All England Clubu se ocitl poprvé. "Znám ho jenom z televize, takže jsem jím nedotčený. A je krásný. Wimbledon je tradiční turnaj. Nekřičí tady na vás reklamy, nepřipadáte si jako v supermarketu," vyzdvihl.

Do Londýna vyrazil s manželkou. Usídlili se ve čtvrti Chelsea a kromě tenisu se chystali i do města. "Londýn je nádherný. Jsem svobodný člověk," řekl s poukazem na to, že jeho starost o ruku Kvitové už skončila. "Byl jsem šéfem celého procesu a pořád se o ruce bavíme, ale v podstatě je vyřešená a už nemusím být u Petry denně," doplnil.