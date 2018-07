Český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček nalétal letos po Spojených státech už skoro šest a půl tisíce kilometrů, aby se zúčastnil oslav 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky, ke kterému před stoletím významně pomohly i USA. „Oslavy se konají po celý rok napříč celými Státy. Byl jsem i v komunitách, kde třeba český velvyslanec nikdy ani nebyl,“ uvedl Hynek Kmoníček v rozhovoru pro speciální přílohu Česko-americké pouto trvá už 100 let, kterou vydává ČTK v servisu Protext a lze ji stáhnout ZDE.

„Od Nebrasky po Texas si naši krajané připomínají výročím svoje národní a kulturní kořeny. Někdy je to opravdu dojemné. V Jižní Dakotě se mě třeba v malém, takřka totálně českém městečku, kterému se dějiny vyhýbají, zeptali zcela vážně místní občané na besedě, kde a jak dnes žije ´naše královská rodina´,“ dodal.

Opakovaně zdůrazňujete, že Česká republika není pro Spojené státy prioritní zemí, ale že má punc spolehlivého partnera. Má ho pořád, pomohlo si třeba vydáním ruského hackera Nikulina?

Máme ho pořád, a je tak silný, až trochu působí proti nám. V tom směru, že chybí velká témata, která by měla nějaký přesah do vnitroamerické politiky. Obchod kvete, mocné zahraničně-politické agendy jako Češi neneseme, zabýváme se spíše vlastními či evropskými otázkami. My jsme pro Američany takoví bezproblémoví, nakonec není o čem pořádat nějaký zásadní krizový summit. Vydání pana Nikulina do USA bylo zaznamenáno na všech úrovních.

V čem ta česká spolehlivost spočívá?

Že dokážeme nekonečně diskutovat o čemkoliv, jenže nakonec se vždycky zachováme jako předvídatelný západní stát.

Dá se uvést, s jakými zeměmi stojíme zhruba „ve stejné řadě?”

Se státy střední Evropy. Kdybych měl naši pozici s někým srovnat, tak jsme pro Američany asi takové Rakousko. Bohatý středoevropský stát s roztodivnými kontakty i tam, kde by to jeden nečekal, od Ruska po Senegal.

Je ještě stále na programu cesta prezidenta Zemana do USA? Pořád se čeká na vládu s důvěrou, nebo už ne?

Situace je neměnná – pozvání máme. Až budou témata zajímavá pro USA, bude i datum. Jsme prostě jako Rakousko, nám stále podobnější demokracie s významnou, ale neexekutivní rolí prezidenta. A Rakousko tu mělo naposledy prezidenta v roce 1996.

Nový americký velvyslanec v Praze Stephen King se považuje za „muže byznysu” a chce se tak i chovat. Pokud byste se měl označit nějak podobně, jaký by byl váš přídomek?

Třeba český diplomat, který dokáže odlišit věci podstatné od mediálního balastu.

Hynek Kmoníček Absolvent Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích a anglického a arabského jazyka na UK Praze. Moderní historii Blízkého východu, arabštinu a hebrejštinu studoval také na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Zkušený diplomat, dlouholetý velvyslanec při OSN, na diplomatických misích působil rovněž v Indii nebo Austrálii. Čtyři roky vedl zahraniční odbor Kanceláře prezidenta republiky, od 24. dubna 2017 je velvyslancem ČR v USA.