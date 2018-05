Kolclířov (Svitavsko) - Hlavní silnice I/35 u Svitav je v úseku Mikuleč-Koclířov po úterní bouři stále mimo provoz. Silnici tam zaplavila voda. Objížďka v obou směrech vede přes Svitavy, řekl ČTK mluvčí svitavské policie Ondřej Zeman. "Silnice je stále uzavřená, uzavírka je naplánovaná minimálně do 12:00," řekl dnes ráno Zeman.

Hlavní silnici v úterý večer zatopil silný přívalový déšť. "Na místo jsme vyjížděli asi v 18:00 hodin. Silnice I/35 byla zatopena v takovém dolíku u Koclířova. Tahala se tam uvízlá auta. Odčerpávali jsme vodu," řekl ČTK operační důstojník krajských hasičů Václav Pardubský.

Podle předpovědi by se bouřky mohly vyskytnout i dnes. Mělo by být oblačno až polojasno, odpoledne a večer ojediněle přeháňky nebo bouřky, později večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi 25 až 28 stupni Celsia.