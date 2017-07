Praha - Příští týden se vrátí do Česka tropická vedra a vystřídají tak současné chladnější počasí. Mírné ochlazení lze čekat koncem července, přičemž průměrné denní teploty mezi 23 až 25 stupni Celsia by se měly udržet až do poloviny druhého prázdninového měsíce. Z hlediska deště bude nejsušší právě nadcházející týden, naopak nejvíce srážek spadne první srpnový týden. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Celé období od 17. července do 13. srpna by podle meteorologů mělo být teplotně normální. Stejně tak i množství srážek se nemá v následujících čtyřech týdnech odlišovat od hodnot obvyklých pro toto období.

"Nejteplejší počasí bude pravděpodobně během prvního týdne, následně budou teploty klesat a začátek srpna očekáváme teplotně podprůměrný. Nejméně srážek ze všech čtyř předpovědních týdnů bude pravděpodobně v prvním týdnu a nejvíce ve třetím," uvedli meteorologové.

Současně ale doplnili, že na celkovém úhrnu srážek budou mít největší podíl přeháňky a bouřky, mezi jednotlivými regiony proto budou velké rozdíly v množství srážek. Průměrný úhrn srážek v Česku pro celé sledované období je 80 milimetrů.

Dlouhodobá průměrná teplota pro období do 13. srpna je 18,7 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1987, kdy průměr činil 15,6 stupně Celsia. Zatím nejvyšší průměr 22,5 stupně meteorologové zaznamenali v roce 1994.