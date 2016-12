Praha - Příští rok vyprší platnost více než 800.000 řidičských průkazů. Nejvíce jich přestane platit v březnu, v říjnu a v listopadu. Zatím si průkazy, které příští rok vyprší, nechala vyměnit necelá třetina lidí, kterých se to týká. V tiskové zprávě to dnes uvedlo ministerstvo dopravy. To zároveň upozornilo, že za řízení bez platného řidičského průkazu hrozí pokuta až 2000 korun na místě a ještě o 500 korun vyšší ve správním řízení.

"Výměnu lze provést již tři měsíce před skončením platnosti řidičského průkazu a je zcela bezplatná. Lhůta pro vydání nového řidičáku je 20 dní, o výměnu lze požádat také ve zrychlené lhůtě do pěti pracovních dnů. Za expresní vydání si však řidiči připlatí 500 korun," uvedlo ministerstvo dopravy. To zároveň vyzvalo řidiče, aby výměnu nenechávali na poslední chvíli.

O vydání nového dokladu mohou lidé požádat na úřadech obcí s rozšířenou působností. K vyřízení žádosti je třeba přinést jednu pasovou fotografii a současný průkaz, doplnilo ministerstvo.