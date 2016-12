Praha - Růst české ekonomiky byl měl příští rok mírně zrychlit na 2,6 procenta z letošních 2,5 procenta. Zároveň by měla ještě více klesnout míra nezaměstnanosti, což by mělo být doprovázeno růstem platů a mezd. Inflace by měla rovněž růst a přiblížit se hranici dvou procent. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu ministerstva financí na základě prognóz 19 tuzemských odborných institucí a odhadů analytiků oslovených ČTK.

"Vývoj ekonomiky by měl zůstat v příštím roce příznivý a ekonomická aktivita by měla ve srovnání s letošním rokem dále mírně zrychlit. Ekonomika bude tažena zejména příznivou spotřebou domácností, které profitují z vývoje na trhu práce, kde míra nezaměstnanosti poklesla k nejnižším úrovním za posledních 20 let," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Inflace by se podle něj měla dostat na počátku roku dokonce až nad dvě procenta, což by mělo umožnit ČNB ukončit režim devizových intervencí kolem poloviny příštího roku.

V roce 2017 by se přitom měl růst ekonomiky podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka opírat především o domácí poptávku. "Pokles nezaměstnanosti již patrně bude limitovaný, nicméně další akcelerace růstu mezd by měla pomoci udržet tříprocentní tempo růstu spotřeby domácností. Vzhledem k již přijatým opatřením a schválenému státnímu rozpočtu lze očekávat, že růst spotřeby domácností bude o něco rychlejší než v roce 2016," uvedl.

Právě nedostatek nových zaměstnanců nutí podle analytika ČSOB Petra Dufka firmy zvyšovat mzdy rychleji, zvlášť u nedostatkových profesí, jako jsou pomocní dělníci či řemeslníci. "Tento trend bude pokračovat i v roce 2017, avšak bude doprovázený i vyšší inflací. Ta nakonec umožní ČNB konečně uvolnit korunu z kurzového systému zavedeného v roce 2013," uvedl.

Podle materiálu MF by letos i příští rok měl být nominální růst mezd (tedy neočištěný o inflaci) kolem pěti procent. Mzdy a platy tak porostou nejrychleji od roku 2008. "Reálně se Češi ale musí připravit na určité zpomalení růstu mezd v porovnání s letošním rokem, neboť nominální růst mezd bude více než kompenzován právě zrychlující inflací," upozornil hlavní ekonom Roklen Lukáš Kovanda.

K dalšímu vývoji ekonomiky Kovanda dále uvedl, že očekávaný konec devizových intervencí v příštím roce může být pro řadu exportérů kvůli posílení koruny nepříjemný. "V tuto chvíli nelze předjímat rozsah tohoto šoku, avšak je zřejmé, že zejména exportérům může posílení koruny, které po exitu pravděpodobně nastane, přidělat nemálo vrásek na čele," řekl ČTK.

Výsledky vybraných ukazatelů z průzkumu MF:

2016 2017 min. prům. max. min. prům. max. HDP 1,8 2,5 3 2 2,6 3,3 Průměrná inflace 0,5 0,6 0,6 0,6 1,6 2 Míra nezaměstnanosti (VŠPS) 4 4,1 4,5 3,8 4 4,4

Objem mezd a platů (nominální růst v %) 4,2 5,2 5,8 3,6 4,8 5,4 2018 2019 min. prům. max. min. prům. max. HDP 1,9 2,5 3,4 1,2 2,3 3 Průměrná inflace 1,1 1,9 2,2 1,3 1,9 2,2 Míra nezaměstnanosti (VŠPS) 3,7 4 4,5 3,6 4 4,7 Objem mezd a platů (nominální růst v %) 2,9 4,5 5,5 1,8 4,2 5,5

Zdroj: 42. Kolokvium - průzkum prognóz makroekonomického vývoje (MF, 30. listopadu)