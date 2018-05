Paříž - Příští ročník Rallye Dakar se pojede pouze v Peru. Poprvé v historii tak trasa slavné dálkové soutěže povede jen územím jedné země. Dnes to v Paříži oznámili organizátoři.

Pořadatelská agentura ASO musela na poslední chvíli změnit plány poté, co se minulý týden vzdalo možnosti hostit několik etap Chile. Spekulovalo se o tom, že rallye zavítá ještě do Ekvádoru či Bolívie, nakonec se však 41. ročník soutěže pojede pouze v Peru.

"Peru, to je poušť, písek, duny a technická jízda. V tom si libujeme. I když už teď je jasné, že to bude pořádný masakr. Dakar se zkrátí, ale i tak bude 12 dní závodu hodně náročných," uvedl Martin Macík, který byl letos pátý v kategorii kamionů.

Dakar 2019 tak bude mít start a cíl v metropoli Limě. "Díky tomu by rallye měla být organizačně příjemnější. Původně avizovaná trasa by byla asi zajímavější, ale pokud se pojede v písku v Peru, bude to super," řekl manažer týmu Buggyra Jan Kalivoda.

Rallye bude tvořit deset etap mezi 6. a 17. lednem. Přesnou podobu etap organizátoři ještě nezveřejnili, vzhledem k charakteru krajiny se dají očekávat spíše kratší písečné etapy.

"Naplánujeme více technických a náročných etap, protože v tomto terénu s pískem a dunami se nedají jezdit měřené úseky o délce 400 kilometrů," uvedl ředitel soutěže Etienne Lavigne. "Budeme mít minimálně 70 procent etap na písku a dunách, což je v historii Dakaru jedinečné. V posledních letech jsme tak velké procento dun neměli," dodal.

Další změnou pro příští ročník bude, že automobily a kamiony, které budou muset v prvním týdnu rallye odstoupit, se budou moci druhý týden do soutěže vrátit. Budou nicméně mít svou vlastní klasifikaci. Pravidlo neplatí pro motocykly a čtyřkolky.

"Zdá se, že závod by v nových podmínkách měl být příjemnější pro asistenční vozy, které zřejmě nebudou muset absolvovat tak obrovské vzdálenosti jako v minulých letech. Dá se také očekávat, že součástí trati bude několik okruhů," řekl Macík.

Rallye Dakar se po desetiletích v Africe koná od roku 2009 v Jižní Americe. Letos trať vedla z Peru do Bolívie a cíl byl v Argentině.