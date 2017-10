Praha - Druhý ročník tenisového Laver Cupu bude v příštím roce hostit Chicago. Výběry Evropy a světa se spolu utkají v termínu od 21. do 23. září a dějištěm bude slavná hala United Center s kapacitou 23.500 diváků, kde hrají domácí zápasy hokejoví Blackhawks či basketbaloví Bulls. Pořadatelé týmové soutěže, jejíž premiéru o tomto víkendu hostí pražská O2 arena, to oznámili na oficiálním webu.

"Uvažovali jsme o řadě amerických měst, která měla o Laver Cup zájem, ale Chicago bylo nakonec jasná volba. V Chicagu se velká tenisová akce nekonala přes 25 let a my se pokusíme dokázat, že to čekání stálo za to," uvedl Tony Godsick, generální ředitel Laver Cupu a manažer zakladatele soutěže Rogera Federera.