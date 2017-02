Praha - Následující čtyři týdny by měly být teplotně nadprůměrné. Už příští týden se bude průměr maximálních denních teplot pohybovat okolo deseti stupňů Celsia. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. Srážkový úhrn by se v březnu neměl nijak výrazně odchýlit od dlouhodobého průměru, který je 40 milimetrů.

"Od dlouhodobého průměru se bude pravděpodobně nejvíce odlišovat první předpovědní týden, během dalších týdnů by se teploty měly pohybovat převážně blízko hranice nadnormálních a normálních hodnot," uvedli meteorologové. Minimální teploty by už ani v noci neměly příliš klesat pod nulu.

Dlouhodobý teplotní průměr v období mezi 27. únorem a 26. březnem je v ČR 2,7 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 1990, kdy průměrná teplota dosáhla 6,5 stupně Celsia. Naopak v roce 1987 spadla na minus 3,3 stupně, což je historické minimum.