Praha - Nadcházející čtyři týdny mají v Česku panovat mírně nadprůměrné teploty, srážky se zřejmě nebudou příliš lišit od dlouhodobého průměru pro toto období. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Od pondělí se bude postupně oteplovat, o víkendu může být někde až 16 stupňů Celsia. Poté se zase ochladí.

"Předpokládáme, že období od 13. března do 9. dubna 2017 bude jako celek teplotně slabě nadnormální," uvedli meteorologové. Spíše nadprůměrné teploty budou převládat do 26. března, v dalších období do 9. dubna se dají čekat spíše normální hodnoty. Srážek, ať už dešťových či sněhových, bude normálně či mírně podprůměrně. "Zejména začátek období bude na srážky chudší a ani během následujících týdnů se předběžně neočekávají výraznější odchylky od normálních hodnot v celkovém množství srážek," předvídá ČHMÚ.

Většinu příštího týdne se budou denní teploty pohybovat kolem deseti stupňů, o víkendu mohou vystoupat až k 16 stupňům, následovat bude ale další ochlazení.

Podle údajů meteorologů bylo sledované období nejteplejší v roce 1974, kdy se průměrná teplota vyšplhala na 8,7,stupně Celsia. Naopak nejchladnější byl rok 2013 - tehdy byl teplotní průměr pro období od 13. března do 9. dubna minus 1,3 stupně Celsia. Průměrná teplota v Česku pro toto období roku je 5,1 stupně.