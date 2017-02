Praha - Státní příspěvky zaměstnavatelům na plat lidí se zdravotním postižením se zřejmě zvýší. Budou moci dosáhnout až 9500 korun měsíčně místo nynějších 8800 korun. Sněmovna to na návrh sociálního výboru schválila v rámci vládní novely o zaměstnanosti, která míří hlavně na zneužívání dočasného vysílání pracovníků do ciziny. Normu nyní dostanou k posouzení senátoři.

Na příspěvky má nárok zaměstnavatel, který zaměstnává na chráněných pracovních místech víc než polovinu lidí ze zdravotním postižením z celkového počtu pracovníků. Zvýšení této dotace má kompenzovat růst minimální mzdy na 11.000 korun měsíčně. Zaměstnavatelé by se bez změny výše příspěvku potýkali se zvýšením osobních nákladů. "Všichni, kdo zaměstnávají zdravotně postižené v chráněných dílnách, by se ocitli v situaci, kdy by museli některé pracovníky propustit," uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD).

Minimální mzda vzrostla od ledna. Od stejného termínu by se měly zvýšit i příspěvky zaměstnavatelům navzdory tomu, že předloha nebude účinná včas. Zajistí to příslušné přechodné ustanovení.

Příspěvky zaměstnavatelům zákonodárci zvýšili v souvislosti s růstem minimální mzdy i loni, a to o 800 korun. Zaměstnavatelé můžou dostávat také dotaci až 2700 korun měsíčně na další náklady související se zaměstnáváním lidí se zdravotním postižením. V případě zaměstnávání zdravotně znevýhodněných lidí činí příspěvky až 5000 korun na plat a až 1000 korun na další náklady.

Vládní norma přejímá evropskou směrnici a má omezit snahy firem snižovat si náklady zneužíváním institutu dočasného vysílání pracovníků za hranice. Týká se i nároku zaměstnance na minimální mzdu platnou v zemi, kde plní úkoly. Zákon taky zakotví ručení za úhradu dlužné odměny tím, ke komu byl zaměstnanec vyslán. Sněmovna nepřijala návrh sociálního výboru na omezení tohoto ručení ani požadavek poslankyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové na jeho úplné vypuštění. Podle ní ručení zvýší administrativní zátěž podnikání v Česku a sníží konkurenceschopnost českých firem na evropském trhu.

Směrnice je namířena proti firmám, které své pracovníky do zahraničí vysílají za účelem poskytování služeb jen naoko a zakládají takzvané schránkové společnosti v zemích, kde jsou nižší náklady na sociální výdaje zaměstnanců a jejich další práva. Evropský parlament přijal v roce 2014 regulaci na základě dohody s jednotlivými členskými státy.

Navrhovaná novela má pomoct lépe identifikovat skutečného vysílatele pracovníka ze zahraničí. Inspekci práce se stanovují nové pravomoci při kontrole dodržování právních předpisů a nové pravomoci v oblasti přeshraniční komunikace a informování vysílaných zaměstnanců.

Poslankyně Úsvitu Jana Hnyková neuspěla na plénu s návrhem uzákonit novou pravomoc pracovníků úřadu práce. Chtěla, aby mohli kontrolovat, zda se uchazeči o zaměstnání nedostavili k výběrovému řízení na volné pracovní místo opilí nebo pod vlivem drog. V takovém případě by lidem hrozilo půlroční vyškrtnutí z evidence, a tedy ztráta podpory v nezaměstnanosti. Úsvit úpravu předložil už dřív v samostatné novele, vláda ji označila za nadbytečnou.