Praha - Přísaha nových vojáků při oslavách státního svátku 28. října se přesune z Prahy na Moravu. Prezident Miloš Zeman se jí na rozdíl od předchozích čtyř let let nezúčastní. Uvedl to dnes server Aktuálně.cz. Podle ministerstva obrany žádali o přesun představitelé moravských regionů. Server ale uvedl, že podle nejmenovaných armádních zdrojů o změnu žádal Hrad kvůli nabitému programu prezidenta. Přísaha se letos uskuteční 27. října ve Vyškově a v Brně.

Přísaha rekrutů na Hradčanském náměstí u Pražského hradu byla v uplynulých letech tradiční součástí oslav výročí vzniku československého státu 28. října. Zeman se jako hlava státu zúčastnil všech čtyř předchozích přísah. Letos se ale přísaha bude konat ve Vyškově a Brně. V Brně sídlí Univerzita obrany a ve Vyškově Vojenská akademie, kde se připravují na vstup do armády mimo jiné noví vojenští profesionálové.

"Na základě žádostí z regionů - přišel mimo jiné dopis od starosty Vyškova - se v letošním roce i říjnová slavnostní vojenská přísaha uskuteční v místech, kde se nováčci na svoji další službu v armádě připravují," sdělil Aktuálně.cz mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. V roce 2018 se ale už přísaha 28. října uskuteční podle něj opět v Praze. Předtím se na začátku roku 2018 konají prezidentské volby.

Pejšek ČTK řekl, že se přísaha uskuteční na náměstích ve Vyškově i v Brně 27. října. Ve Vyškově by se jí měl zúčastnit náčelník generálního štábu Josef Bečvář a v Brně ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Podle webu Univerzity obrany se brněnské přísahy zúčastní i noví studenti vojenského oboru Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Starosta Vyškova Karel Goldemund (ČSSD) ČTK potvrdil, že dopis se žádostí o konání přísahy ve Vyškově napsal. "S velitelem Vojenské akademie panem generálem Kopeckým jsme si řekli, že by si něco tak důstojného Vyškov a Vojenská akademie zasloužily, tak jsme to napsali a odeslali," řekl ČTK starosta.

Podle několika zdrojů Aktuálně.cz z vysokých armádních kruhů byla přísaha přesunuta na Moravu na přání Hradu. "Hrad požádal, aby jedna z akcí neproběhla, protože toho má prezident ten den moc. Jeho nejbližší tak chtějí, aby měl chvíli oddych," citoval server jeden ze zdrojů. Při oslavách 28. října se koná také pietní akt na pražském Vítkově a jmenování generálů.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček serveru neodpověděl na otázku, proč bylo místo konání přísahy změněno. "Jsme velmi rádi, že oslavy státního svátku nebudou poznamenány pragocentrismem a proběhnou i na Moravě," sdělil pouze. Zeman se už letos v květnu nezúčastnil pietního aktu na Vítkově při výročí konce druhé světové války. Ovčáček to tehdy zdůvodňoval tím, že se prezident soustředil na jmenování nových generálů, které se uskutečnilo o šest hodin později.

Přísah vojáků v Praze během oslav 28. října se pravidelně účastnil Zemanův předchůdce Václav Klaus. Prezident Václav Havel podle serveru v letech 2001 a 2002 přísahy ze zdravotních důvodů vynechal, zastoupil ho tehdy jeho kancléř Ivo Mathé.