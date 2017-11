Hradec Králové - Kola a pásy těžké vojenské techniky rozjezdily další část přírodní památky Plachta na okraji Hradce Králové. Neobvyklá úprava terénu pomáhá lokalitu, která byla od konce 19. století vojenským cvičištěm, udržovat ve stavu vhodném pro život vzácných přírodních druhů.

"V terénu je asi šest kusů těžké vojenské techniky, včetně jednoho tanku T55, třech pásových bojových vozidel pěchoty a dvou kolových vozidel. Akce je tentokrát svým rozsahem v porovnání s minulými lety menší. Obnovujeme zarostlé tůně, v rozježděném terénu vzniknou otevřené pískové biotopy, které k životu potřebují vzácní živočichové," řekl ČTK krajinný ekolog a organizátor akce Martin Hanousek. Podle něho je cílem zachovat v lokalitě bezlesí.

Vozidla patří nadšencům vojenské historie z Východočeského klubu přátel vojenské techniky.

Ekologové se o lokalitu o rozloze 29 hektarů starají tímto způsobem už několik let a postupně ji rozšiřují. "Předpokládám, že tímto způsobem dnes narušíme až čtyři hektary povrchu," uvedl Hanousek.

Nezvyklou úpravou terénu se obnovují především raná stádia tůní, která by bez těchto zásahů zanikla, což by ovlivnilo i populace obojživelníků, například kriticky ohrožené ropuchy krátkonohé a zelené nebo kriticky ohrožených druhů korýšů žábronožky letní a listonoha letního. K významným rostlinným druhům, které se díky těmto zásahům daří na Plachtě uchovat, patří například i zeměžluč spanilá a rosnatka okrouhlolistá. Ostatní rostliny, které by jinak lokalitu ovládly, jsou vlivem pojezdu vojenské techniky potlačovány.

Lokalita Plachta byla od konce 19. století vojenským cvičištěm, kde pravidelně jezdila těžká technika. Když armáda před více než patnácti lety cvičiště úplně opustila, začala Plachta rychle zarůstat náletovými dřevinami. Poprvé se tanky na Plachtu vrátily v roce 2003, pak byla delší přestávka a od roku 2011 technika přeorává přírodní památku pravidelně téměř každý rok.