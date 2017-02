Hochfilzen (Rakousko) - Drobný lékařský zákrok musela podstoupit Gabriela Koukalová v závěrečné přípravě na mistrovství světa v biatlonu, jež ve čtvrtek začne smíšenou štafetou v rakouském Hochfilzenu. Druhé ženě průběžného pořadí Světového poháru se zanítila tříska v palci pravé ruky, proto se cestou ze soustředění v Anterselvě zastavila v Jablonci, kde jí lékař třísku odstranil.

"Nebylo to nic vážného, ale na mistrovství světa musíte být zcela fit. Věřím, že to bude v pořádku," řekl deníku Sport kouč českých žen Zdeněk Vítek. Koukalová v sezoně chvíli vedla Světový pohár, aktuálně je druhá i díky osmi pódiovým umístěním. Na minulém MS skončila třikrát pod stupni vítězů a v Hochfilzenu to chce napravit.

Koukalová by měla být oporou českého týmu v úvodním závodu mixů, druhé místo mezi ženami zaujme pravděpodobně jedna z dvojice Eva Puskarčíková a Veronika Vítková. Mezi muži se budou trenéři rozhodovat mezi trojicí Michal Šlesingr, Ondřej Moravec a Michal Krčmář. Smíšenou štafetu Češi na MS před dvěma lety v Kontiolahti vyhráli.

Ani příprava Vítkové nebyla bez komplikací. Mezi vánočními svátky onemocněla a pak se na její kondici podepsala vyšší nadmořská výška v Anterselvě. Náladu si spravila čtvrtým místem na mistrovství Evropy, ale do Hochfilzenu odjela opět lehce nachlazená. "Snad jsme to podchytili včas. Už jsem byla na tréninku, tak snad budu připravená nastoupit do pátečního sprintu," naznačila Vítková, že se startem ve smíšené štafetě spíš nepočítá.

Z českých mužů je na tom v SP nejlépe na jedenáctém místě Krčmář, který se stejně jako Šlesingr dokázal v sezoně prosadit na stupně vítězů. Trápí se Moravec, který na MS před dvěma lety vybojoval dvě medaile. Šlesingr na cenný kov z MS čeká už deset let. Jediné české zlato mezi muži vybojoval Roman Dostál před dvanácti lety právě v Hochfilzenu.

Den před zahájením šampionátu se bude v Hochfilzenu konat mimořádný kongres Mezinárodní biatlonové unie (IBU) na téma doping. Výsledek jednání může ovlivnit další průběh sledovaného šampionátu, z něhož chtějí čeští reprezentanti přivézt medaile, což se jim na loňském mistrovství světa v Oslu nepodařilo.

IBU svolala kongres po tlaku závodníků i některých funkcionářů, kteří žádají razantní změny v boji proti zakázaným podpůrným prostředkům. Šlesingr, Francouz Martin Fourcade a Američan Lowell Bailey sepsali petici, kterou podepsalo více než 150 sportovců a 50 trenérů a žádají v ní tvrdé postihy pro hříšníky. Kauza je důsledkem zprávy o systematickém dopingu v ruském sportu, který se týká i biatlonu.

"Aby se biatlon očistil, musí vedení IBU udělat zásadní kroky," uvedl šéf českého svazu Jiří Hamza. Na kongresu se musí vyjádřit k aféře ruský svaz. Vyšetřování 22 případů dopingu ruských biatlonistů bylo již zastaveno kvůli nedostatku důkazů, ale olej do ohně Rusové přilili nominací Alexandra Loginova a Iriny Starychové, kteří si teprve nedávno odpykali tresty za doping.

Hvězdou MS nejspíš bude fenomenální Martin Fourcade, který může získat rekordních pět zlatých medailí z jednoho šampionátu. Na minulém MS v Oslu bral čtyři tituly, čímž dohnal Nory Toru Bergerovou, Oleho Einara Björndalena a Emila Hegleho Svendsena. Dosud má devět individuálních titulů. Sledovaný bude i třiačtyřicetiletý Björndalen, jenž má dvacet titulů mistra světa a z patnácti dosavadních šampionátů neodjel nikdy bez medaile.

Nominace ČR:

Muži: Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Michal Šlesingr, Adam Václavík, Tomáš Krupčík.

Ženy: Gabriela Koukalová, Eva Puskarčíková, Veronika Vítková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová.

Program MS v biatlonu v Hochfilzenu:

Čtvrtek 9. února: 14:45, smíšená štafeta.

Pátek 10. února: 14:45, sprint žen.

Sobota 11. února: 14:45, sprint mužů.

Neděle 12. února: 10:30, stíhací závod žen, 14:45, stíhací závod mužů.

Středa 15. února: 14:30, vytrvalostní závod žen.

Čtvrtek 16. února: 14:30, vytrvalostní závod mužů.

Pátek 17. února: 14:45, štafeta žen.

Sobota 18. února: 14:45, štafeta mužů.

Neděle 19. února: 11:30, závod žen s hromadným startem, 14:45, závod mužů s hromadným startem.