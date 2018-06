Washington - Pokud by zvláštní vyšetřovatel Federálního vyšetřovacího úřadu (FBI) Robert Mueller předvolal amerického prezidenta Donalda Trumpa k výslechu kvůli údajnému ruskému vměšování do předloňských prezidentských voleb, rozpoutalo by to právní bitvu. Stanici ABC News to řekl právní poradce prezidenta Rudy Giuliani.

"Pokud se Mueller pokusí nás předvolat, půjdeme k soudu," řekl bývalý newyorský starosta Giuliani, který se stal v dubnu členem Trumpova týmu právních poradců. Kromě snahy bránit se předvolání soudní cestou, má prezidentův tým podle Giulianiho detailní strategii, jak postupovat v případu celého vyšetřování údajného ruského vměšování do voleb, po kterých se Donald Trump stal prezidentem.

List New York Times krátce před rozhovorem, který Giuliani poskytl ABC News, informoval, že Trumpovi právníci Jay Sekulow a John Dowd zaslali v lednu Muellerovi dopis, ve kterém tvrdí, že prezident má pravomoc "nařídit ukončení vyšetřování ministerstva spravedlnosti nebo FBI kdykoli a z jakéhokoli důvodu". Z tohoto důvodu podle nich prezident z titulu své funkce nemohl nelegálně bránit vyšetřování.

Zvláštní vyšetřovatel Mueller neobjasňuje jen ruskou roli ve volbách a vazby členů Trumpovy kampaně na Moskvu, ale zjišťuje právě i to, zda se Trump svým jednáním v roli prezidenta nepokusil bránit průchodu spravedlnosti.

Dvacetistránkový dopis, který Trumpovi právníci Muellerovi zaslali, je podle listu The New York Times reakcí na opakované snahy zvláštního vyšetřovatele prezidenta vyslechnout.

Trump v minulosti prohlašoval, že je ochoten dobrovolně podat Muellerovi svou svědeckou výpověď, po nedávné razii FBI u jeho osobního právníka Michaela Cohena si to ale rozmyslel.

Prezident jakoukoli spolupráci s Ruskem během kampaně popírá a vyšetřování, které se zaměřilo na jeho tehdejší volební štáb, označuje za hon na čarodějnice. Rovněž Rusko tvrdí, že se americké volby nesnažilo ovlivnit.