Stuttgart - České tenistky už ve finále Fed Cupu v Praze porazily Rusky s Marií Šarapovovou, Srbky s Anou Ivanovičovou a Němky s Angelique Kerberovou, ale největší výzvu mohou mít teprve před sebou. V listopadovém duelu o titul se utkají s USA, v jejichž sestavě by teoreticky mohla být Serena Williamsová.

"Serena je nejlepší hráčka všech dob, takže by to asi bylo nejvíc. Je to ještě jiný kalibr než Šarapovová. Prostě tenisový svátek," řekl kapitán Petr Pála po semifinálové výhře v Německu směrem k možnému startu Sereny Williamsové.

Bývalá světová jednička Serena Williamsová má na kontě 23 grandslamových vavřínů. Loni v září porodila dceru Olympii a letos se vrátila na kurty. Hrála za USA v únorovém prvním kole Fed Cupu čtyřhru a mohla by mít motivaci soutěž družstev podruhé v kariéře vyhrát. Triumf slavila zatím jen v roce 1999.

Pro českou fedcupovou hvězdu Petru Kvitovou by start Williamsové i její starší sestry Venus ve finále nic zásadního neznamenal. "Významněji bych to nebrala," konstatovala pětinásobná fedcupová šampionka Kvitová.

U Sereny Williamsové, která ve Fed Cupu vyhrála všech svých třináct dvouher a bilanci má celkově 16:2, bude určující, jak se jí bude dařit na grandslamech. "Tam chce ještě něco uhrát a tomu podřídí všechno. Tím pádem by mohla být připravená si zahrát i Fed Cup. Proč ne, vždyť by to byla úplná paráda," řekl Pála.

Kvitová ale upozornila i na sílu dalších amerických tenistek v čele s loňskou šampionkou US Open Sloane Stephensovou. "Tým mají silný i bez sester Williamsových, nesmíme je podcenit," řekla Kvitová a Pála souhlasil: "Kdyby ty dvě nehrály, bylo by to stejně těžký. I ty ostatní tenis strašně umí."

Tenistky mají Američankám co vracet. Loni bez Kvitové i Karolíny Plíškové prohrály v semifinále na Floridě. Z dvanácti duelů vyhrály pouze dva v dobách Československa v semifinále v roce 1983 a ve finále roku 1985.

Finále v Praze bude zajímavé i z jiného pohledu. V roce 1986 Československo prohrálo ve finále s USA na Štvanici. Tehdy za Američanky hrála i Martina Navrátilová a fanoušci v tehdy totalitním režimu české rodačce fandili.