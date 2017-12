Praha - Hokejový brankář Petr Kváča dnes trochu nečekaně nastoupil za Spartu v dohrávce 16. kola extraligy proti Vítkovicím a připsal si tak oficiálně premiérový extraligový start. Dvacetiletá opora prvoligových Českých Budějovic si připsala 28 zákroků, ale nezabránila prohře 2:4. Přestože Kváču debut v nejvyšší domácí soutěži potěšil, porážka jej mrzela.

"Všechno se seběhlo hodně rychle a užil jsem si to, i když zápas dopadl, jak dopadl. Přišlo i docela dost fanoušků a bylo to super. Jsem rád, že jsem si mohl zachytat, je to nová krev do mých žil, abych pracoval dál a dál," řekl Kváča, který může za Spartu hrát formou střídavých startů. Na jih Čech místo něj Pražané uvolnili Davida Honzíka a oba brankáři budou u nových týmů týden.

Přestože v seniorském hokeji působí druhou sezonu a letos se představil i na juniorském mistrovství světa, před zápasem byl nervózní. "Lehká nervozitka tam byla. Od druhé třetiny ze mě ale spadla, začal jsem si to více užívat a bavit se hokejem. Dělám, co mám rád. A i když mě mrzí, že jsme prohráli, tak šlo o úžasný zápas," uvedl.

České Budějovice vedou první ligu a patří mezi hlavní aspiranty na postup, Kváča však poznal velký rozdíl mezi oběma soutěžemi. "Extraliga je rychlejší a více svázaná systémem. Hráči jsou tady o dost kvalitnější a připadá mi to trochu jako jiný sport. Je to o level výše, což je ale na tom to zábavné," uvedl bývalý juniorský reprezentant, který v dresu Motoru absolvoval v minulé sezoně baráž o extraligu.

Přestože v zápase předvedl rodák z Brandýsa nad Labem řadu dobrých zákroků, vyčítal si třetí inkasovaný gól, kdy jej ve 30. minutě překonal při přesilovce Sparty Patrik Zdráhal. "Jde na můj vrub, to by se stávat nemělo a takové góly bych dostávat neměl. Možná právě tento moment rozhodl. O to více ale vím, na čem pracovat, abych příště podobný gól nedostal," řekl Kváča.