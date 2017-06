Praha - Nový ministr školství Stanislav Štech (za ČSSD) považuje za své hlavní úkoly prosazení kariérního řádu učitelů a vyřešení situace kolem sporných dotací pro sport. Při dnešním uvedení do úřadu řekl, že by chtěl vyjednat také více peněz pro vysoké školy a úspěšně zajistit slibovaný růst rozpočtu pro školství.

Štech, který dosud působil jako politický náměstek své předchůdkyně Kateřiny Valachové (ČSSD), se zřejmě nebude mít problém ve své funkci rychle zorientovat. "Musím říct, že to jmenování do úřadu, jakkoli je významné a já si toho velmi vážím, pro mě nepředstavuje žádný zásadní zlom," řekl na tiskové konferenci novinářům. Své úkoly prý zná, protože byl u jejich vzniku.

Jako jednu z urgentních priorit vidí vyřešení sporných sportovních dotací. Už v pátek by sportovním svazům rád představil konkrétní opatření, která sportovce uklidní a nabídne přijatelné řešení. Upozornil ale na to, že musí respektovat nová pravidla financování a závěry kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, který konstatoval, že rozdělování peněz nebylo v letech 2013 až 2015 zcela v pořádku.

Zopakoval také, že odmítá úpravy kariérního řádu, jak je navrhl Senát. Sněmovna o něm bude hlasovat v úterý. Štech pokládá za nepochopitelné například zrušení některých specializovaných učitelských pozic, které jsou ve školách léta. Chtěl by učitele uklidnit, že změny jsou v jejich prospěch. "Domnívám se, že velký nápor příliš velkého množství změn logicky vyvolává i určitý neklid, byť jsou to změny, které učitelská obec žádala někdy i dlouhá desetiletí," řekl.

Kritizoval také administrativní zátěž pedagogů. Valachová v úterý při bilanční tiskové konferenci zmínila v souvislosti s nástupem nového ministra plán debyrokratizace školství. Štech řekl, že se bude snažit o odlehčení, ovšem o nějakém celkovém bombastickém plánu mluvit nelze. Bylo by to podle něho příliš troufalé.

Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) by se nový ministr školství měl do podzimních voleb zabývat třemi hlavními úkoly. Jako první zmínil intenzivní jednání o rozpočtu a požadavcích vysokých škol na navýšení financí. Štech by pro ně chtěl vyjednat zhruba pět miliard korun navíc. Připustil, že by to mohlo být méně, ale bude trvat na navýšení. Jejich rozpočet už několik let stagnuje kolem 21 miliard korun.

Druhou prioritou pro nového ministra by podle Sobotky mělo být zajištění rychlého čerpání operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání, aby se nemusely vracet evropské dotace v příštích letech. Třetím tématem by měla být podpora sportu. "Myslím si, že to, co je důležité, aby teď všechny dotace byly transparentně a rychle vyplaceny," řekl premiér.

Štecha dnes na Pražské hradě jmenoval prezident. Jeho předchůdkyně Valachová rezignovala v reakci na podezření ze zneužívání sportovních dotací na ministerstvu. Policie viní její bývalou náměstkyni Simonu Kratochvílovou a někdejšího ředitele odboru ministerstva Zdeňka Břízu, že se domlouvali na rozdělování sportovních dotací s tehdejším šéfem fotbalové asociace Miroslavem Peltou.