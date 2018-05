Praha - Vicemistr světa Vít Přindiš týden před domácím mistrovstvím Evropy ve vodním slalomu bojuje s bolavými zády. Devětadvacetiletý kajakář se zranil ve středu v posilovně a musel na kapačky k uvolnění ztuhlého svalstva. V neděli by chtěl znovu na vodu, ale úterní exhibiční Riverside cross vynechá. Mistrovství Evropy začne v pátek kvalifikací.

Přindiš na facebooku uvedl, že potíže se zády řeší přibližně rok. "Od loňského Světového poháru v Lipsku, kde mi pádlování dělalo značné problémy, se snažím pravidelně docházet na cvičení. Někdy byl můj stav lepší, jindy zase horší, ale celkově jsem cítil progres," uvedl.

Středeční cvičení ale nedopadlo dobře. "U naprosto obyčejného cviku mě zasáhla silná bolest do beder. Problém mi dělalo se zvednout, převléknout či chodit," popisoval. Okamžitě se dostal do péče týmové fyzioterapeutky a skončil na kapačce. Do pátečního večera absolvoval tři infúze a několik terapií.

Jeho stav se prý postupně zlepšuje. "Pokud to tak půjde dál, rád bych se v neděli již objevil na vodě. Ale už teď vím, že budu muset oželet účast na parádní exhibiční akci Riverside cross 2018, kde budu pouze v roli diváka, abych co nejvíce šetřil záda," napsal loňský vítěz celkového hodnocení Světového poháru.

Magnetická rezonance odhalila menší výhřezy dvou plotének bederních obratlů a další změny, které jeho záda během dlouhé kajakářské kariéry utrpěla. "Takže mě teď čeká asi několik změn a ještě víc práce než doteď," dodal Přindiš.

Již dříve se nechal slyšet, že evropský šampionát v Praze je pro něj vrcholem sezony. Jako medailista z loňského mistrovství světa nemusel o účast v reprezentaci bojovat v ošemetné kvalifikaci s dalšími silnými českými kajakáři. Vedle Přindiše budou Česko na kanále v Troji reprezentovat ještě mistr světa Ondřej Tunka a bronzový olympijský medailista z Ria Jiří Prskavec.