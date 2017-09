Seu d'Urgell (Španělsko)/Praha - Vodní slalomář Vít Přindiš se může stát prvním českým kajakářem, který se stane celkovým vítězem Světového poháru. O víkendu bude v Seu d'Urguell hájit vedoucí pozici. V čele průběžného pořadí jsou také deblkanoisté Jonáš Kašpar a Marek Šindler, druhá příčka zatím patří kanoistce Tereze Fišerové.

Přindiš letos vyhrál tři ze čtyř pohárových závodů, naposledy triumfoval minulý týden v Itálii. "Nemyslím si, že budu v Seu favoritem, ale budu se snažit opět předvést co nejlepší výkon. Nečekal jsem, že se mi povede tolikrát vyhrát závod Světového poháru. I v Itálii jsem mířil jen na finále," uvedl Přindiš před závodem ve Španělsku.

Trenér Miroslav Říha mu po závodě v Ivree naordinoval těžký tréninkový týden, aby jeho forma vyvrcholila na konci září na mistrovství světa. Přindiš před výhrou v Itálii dokonce zvažoval, že by finále SP v zájmu úspěchu na MS vynechal. "Nemyslím si, že jsem jednička, i když ji budu mít na hrudi. Jen si myslím, že teď pádluji dobře, a to je pro mě dostačující," poznamenal.

Osmadvacetiletý slalomář prožívá nejlepší rok kariéry. "Změnil jsem několik věcí a jsem psychicky vyrovnanější. Věřím si a věřím také svým schopnostem. Když jsem na startu, myslím jen na to, že chci všem ukázat to, co umím," pochvaloval si.

Loni celkové vítězství Přindišovi uniklo o dva body, zvítězil Francouz Mathieu Biazizzo. Z českých vodních slalomářů celkové pořadí Světového poháru ovládla naposledy Kateřina Havlíčková, která pod dívčím jménem Hošková v roce 2014 zvítězila mezi kanoistkami.