Londýn - Britský princ Harry a americká herečka Meghan Markleová budou mít na svatebním obřadu v květnu 600 hostů. Obřad se uskuteční v kapli svatého Jiří na hradě Windsor, sídle královny Alžběty II. Pozvání oficiálně rozeslal Harryho otec, princ Charles. Oznámil to dnes Kensingtonský palác. Vnuk královny Alžběty II. si svou snoubenku vezme 19. května.

Večerní recepce, která bude po obřadu následovat, se zúčastní už méně lidí, jen 200. Možnost sledovat příjezd nevěsty a ženicha a jejich hostů a odjezd kočárového průvodu z hradu naopak bude moci 2640 osob z řad veřejnosti.

Očekává se, že kvůli svatbě dorazí do Británie množství turistů. Britské ekonomice by událost měla podle některých odhadů přinést zhruba půl miliardy liber (14,2 miliardy korun). Kromě turistů by měli více utrácet i sami Britové.

Vnuk královny Alžběty II. Harry je po svém otci Charlesovi, bratrovi Williamovi a jeho dětech Georgeovi a Charlotte pátým v pořadí následnictví trůnu.