Damašek - Příměří, které dnes mělo platit pět hodin ve východní Ghútě u Damašku, vydrželo jenom krátce, než byla opět obnovena palba. O život v ní přišlo jedno dítě. Zastavení střelby, které vyhlásilo Rusko, mělo zavládnout od 8:00 do 13:00 SEČ a mělo umožnit evakuaci civilistů. Žádný ale neodešel.

Klid zbraní nařídil ruský prezident Vladimir Putin, jehož země je spojencem syrské vlády. Podle představ Moskvy mají vzniknout koridory, kterými se budou moci evakuovat civilisté.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že Rusko lituje toho, jak se situace vyvíjí. Moskva se podle něj bude dále snažit pomoci evakuovat civilisty, a to bez ohledu na "provokativní" akce povstalců. Právě jim Moskva připisuje obnovu bojů.

Dvě ze skupin působících ve východní Ghútě ale popřely, že se podílely na ostřelování koridoru, k němuž byli vysláni syrští vojáci a ruští vojenští policisté.

Východní Ghúta je poslední povstalecká enkláva u syrské metropole ovládaná radikálními skupinami a odpůrci Damašku. Umírněnější skupiny dnes zaslaly dopis současnému předsedovi Rady bezpečnosti OSN Mansúrovi Utajbímu a generálnímu tajemníkovi OSN Antóniovi Guterresovi, v němž slibují, že začne-li platit příměří, přinutí tyto skupiny islámské radikály z východní Ghúty odejít do dvou týdnů. Podepsány jsou skupiny Fajlak ar-Rahman, Džajš al-Islám a Ahrár aš-Šám a dále zástupci občanských skupin z východní Ghúty. Evakuace se má týkat "skupin Haját Tahrír aš-Šám (HTS), fronty An-Nusra a Al-Káidy a jejich spojenců".

OSN potvrdila obnovu bojů a sdělila, že východní Ghúta potřebuje delší příměří, jak požaduje sobotní rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Mluvčí Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) Jens Laerke řekl, že je třeba, aby bylo nastoleno a dodrženo 30denní příměří. "Je to otázka života a smrti, potřebujeme, aby boje ustaly na 30 dní," řekl Laerke. Ze zdravotních důvodů potřebuje evakuaci na 1000 lidí.

V Moskvě jednali ministři zahraničí Francie a Ruska Jean-Yves Le Drian a Sergej Lavrov. Le Drian řekl, že je nezbytné dostat do Ghúty humanitární pomoc. Podle něj je pětihodinové příměří sice pokrok, ale je třeba učinit víc. Lavrov řekl, že chráněná trasa je určena k odchodu civilistů i k přesunu humanitární pomoci.

U zřízeného koridoru byly dnes vidět autobusy i občerstvení. Kontrolní stanoviště je v blízkosti Dúmy, asi 20 kilometrů od centra Damašku.

Podle agentury AP mnoho obyvatel východní Ghúty dohodě o příměří nedůvěřuje. Agentura AFP s některými obyvateli mluvila. "Je to žert, Rusko tady každodenně zabíjí a shazuje na nás bomby. Nedůvěřuji jim (vyhlašovatelům příměří) a nehodlám s rodinou odejít (humanitárními trasami). Kdybych na to přistoupil, vláda mě okamžitě nechá odvést do armády a budu muset bojovat proti jiným Syřanům," řekl agentuře Sámir Bujadaní.

Agentura Reuters napsala, že se obyvatelé Ghúty bojí, že je potká stejný osud jako občany města Halab (Aleppo), o něž se velmi dlouho bojovalo v roce 2016. Rusko tehdy také nařídilo příměří a vyzvalo obyvatele k evakuaci a bojovníky ke složení zbraní. Následovala rozsáhlá pozemní ofenzíva, po níž Halab padl do rukou syrské vládě.