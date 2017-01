Damašek/Ankara - Turecko a Rusko jako garanti dohody o příměří zřídí v Sýrii kontrolní stanoviště, z nichž se bude monitorovat příměří. Oznámil to dnes turecký deník Hürriyet. Příměří v Sýrii platí od konce minulého týdne, ale není plně dodržováno. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes řekl, že ofenziva proti radikálům z Islámského státu (IS), kterou vede Turecko se svými spojenci ve městě Al-Báb, brzo skončí. Příměří nezahrnuje teroristické skupiny, tedy ani IS.

Al-Báb leží u turecké hranice na trase, která je pro IS životně důležitá pro dopravu zásob a posil do Sýrie. O Al-Báb bojují spolu s tureckou armádou skupiny, které Turecko podporuje.

Erdogan dnes řekl, že je odhodlán "vyčistit" i další oblasti v Sýrii včetně Manbidže. Toto město leží asi 50 kilometrů východně od Al-Bábu, v minulosti bylo rovněž v rukou IS, ale osvobodily je kurdské milice YPG. Turecko do syrské války vstoupilo loni sice oficiálně, aby pomohlo porazit IS, ale bojuje také proti YPG, aby Kurdům zabránilo ovládnout souvislý pás pohraničí. Kurdům dalo podmínku, aby vyklidili Manbidž. YPG s tím loni souhlasily s tím, že jim to umožní podílet se na osvobození hlavní bašty IS města Rakka. O Rakku chce bojovat také Turecko.

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu dnes oznámil, že ruští odborníci budou v Turecku 9. a 10. ledna jednat o přípravě syrských rozhovorů, které začnou v Kazachstánu 23. ledna.

"Rozhovory začnou v Astaně 23. ledna. Budeme usilovat o politické řešení syrské krize. Jestliže se nepodaří zabránit porušování příměří, je astanská schůzka ohrožena," řekl Çavuşoglu.

List Hürriyet získal text dohody o příměří sjednané 29. prosince mezi syrským režimem a povstalci díky prostředníkům. Byly jimi Rusko, Turecko a Írán. Text stanoví, že "prostředníci zřídí hlídky v obývaných oblastech poblíž nynější kontaktní linie, aby zajistili dodržování příměří". Klid zbraní má umožnit zahájit mírové rozhovory, které Rusko svolalo do Astany.

Çavuşoglu také řekl, že opozice dodržuje své závazky vyplývající z dohody o příměří, ale naopak druhá strana je porušuje. Podle něj by měl Írán vynaložit tlak na šíitské milice bojující v Sýrii a také na syrskou vládu a přimět ji, aby se příměřím řídila. Podle ministra vojenské operace příměří ohrožují. Turecko se podle Çavuşoglua snaží s Ruskem dohodnout o formě sankcí pro ty, kdo příměří poruší.

Část opozice kvůli útokům syrské armády a jejích spojenců tento týden vypověděla účast na přípravě rozhovorů v Kazachstánu. Boje jsou hlášeny několik dní z okolí Damašku a také z provincie Idlib. Syrská vláda oznámila, že příměří se na okolí Damašku nevztahuje.