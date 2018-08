Praha - Televize Prima na podzim uvede ke svému 25. výročí nové pořady za téměř miliardu korun, odvysílá i stálice svého programu. Diváci tak budou moci vidět interaktivní show 1 proti všem, sedmé sezony se dočká show Česko Slovensko má talent. Osudy rozvětvené rodiny v jedné vile popíše seriál Krejzovi a nový komediální seriál Tátové na tahu představí čtyři rodiny, které mají společného to, že domácnost a výchovu si vzali na starost muži. Novináře o tom informoval generální ředitel televize Prima Marek Singer.

"Od června do prosince do nových pořadů investujeme téměř miliardu korun," řekl ČTK Singer.

V show 1 proti všem se v živém vysílání hraje až o 15 milionů korun. Moderovat ji budou Libor Bouček, Leoš Mareš a Klára Svobodová. Diváky čekají soutěžní úkoly typu, zda odhadnou, kolik nafukovacích balónků vynese do vzduchu malou holčičku.

Seriál Krejzovi, jejímž hrdinou je Jan Krejza (Václav Postránecký), ukáže osudy moderátora a kutila obklopeného čtyřmi dcerami a jejich partnery. V komediálním seriálu Tátové na tahu, který Prima uvede v září, se v hlavních rolích se představí Štěpán Benoni, Saša Rašilov, Karel Dobrý a Petr Vaněk.

Talentová show Česko Slovensko má talent, která se poprvé začala vysílat v roce 2010, se dočká sedmé řady. Moderátorskou dvojicí utvoří David Gránský a Luzja Garajová Schrameková.

Diváci na podzim uvidí poslední díly pořadu Ano, šéfe! se Zdeňkem Pohlreichem, na který volně naváže pořad Ano, šéfová! s gastronomkou a podnikatelkou Jitkou Pagana a jejím synem Santem. "Tak úplně blbé to nebylo, ne? To je pocit, který ve mně převládá. Myslím, že všechno má svůj čas a já mohu být jenom vděčný za to, jaké to bylo," řekl Pohlreich ČTK ke svému končícímu pořadu.

Pokračovat na Primě bude seriál z lékařského prostředí Modrý kód, na podzim budou mít premiéru nové díly zábavné show Partička ve složení Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela, Michal Novotný, Daniel Dangl a hudebník Marián Čurko. Od 5. září začne devátá řada Show Jana Krause, příběhy z každodenní policejní praxe přinese Policie v akci, chybět nebude Prostřeno!, Receptář prima nápadů či Vychytávky Ládi Hrušky.

Z českých filmů Prima uvede snímky Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, Špindl, Čertoviny, Hurvínek a kouzelné muzeum a Bajkeři. Prima Cool nabídne novinku Vandráci, dobrodružství Pavla Lišky a Jana Révaie na cestě Střední Amerikou, a další díly pořadů Autosalon a Těžká dřina. Ze zahraničních seriálů budou pokračovat Top Gear, Vikingové a Námořní vyšetřovací služba L.A. Filmový kanál Prima Max uvede deset premiér, mezi nimi Loupež století s Johnem Travoltou a Most špiónů režiséra Stevena Spielberga. Prima Krimi nabídne seriály Sběratelé kostí, Castle na zabití a také novinku, britský seriál Pád.

Za 25 let existence Prima natočila téměř 200 vlastních pořadů. Letošním divácky nejúspěšnějším pořadem byla prezidentská debata, kterou 23. ledna sledovalo 2,243.000 diváků. Prima měla v prvním pololetí třetí největší podíl na sledovanosti televizí. Její kanály sledovalo v průměru 22,2 procenta diváků starších 15 let. Česká televize měla podíl 30,9 procenta a Nova 29,2 procenta.