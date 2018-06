Praha - Televize Prima od července změní formát hlavních zpráv. Zprávy FTV Prima se spojí s Krimi zprávami a nově bude mít pořad s názvem Velké Zprávy od 18:55 hodin 45 minut místo 25 minut. Nabídnou více živých vstupů z regionů místo klasických reportáží. Prima to dnes uvedla v tiskové zprávě. Hlavní zpravodajská relace FTV Prima tak zasáhne do vysílacího času Televizních novin konkurenční televize Nova, které začínají v 19:30 hodin. Česká televize vysílá své Události od 19:00 do 19:50.

"Velké Zprávy nabídnou divákům prostřednictvím živých vstupů reportérů z regionů dění v Česku v přímém přenosu. Redakce Krimi zpráv spojila síly s redakcí domácího zpravodajství, větší prostor dostanou také témata ze zahraničí. Nově místo klasických reportáží sázíme právě na živé vstupy z míst, v reálném čase živě pokryjeme zásadní dění v celé České republice," uvedla šéfredaktorka zpravodajství a publicistiky televize Prima Jitka Obzinová.

Dvouminutové reportáže z domova i ze světa napěchované v 25 minutách začínají být podle Obzinové v televizním zpravodajství po celém světě minulostí. Dění se mění z minuty na minutu a natáčet reportáže, vybírat záběry, psát texty, namlouvat a pokrývat obrázky, trvá příliš dlouho, uvedla.

"Více živých vstupů, nejnovější informace, aktuální vývoj. Nová podoba, nová zjištění, nové souvislosti, to zásadní a živě z celé České republiky," dodal k novému formátu zpráv Obzinová.

Součástí Velkých Zpráv je facebookové Zpravodajství FTV Prima https://www.facebook.com/ftvprimazpravodajstvi/, kde reportéři přímo z místa během dne informují o aktuálním dění. To doplní pořad Názory bez cenzury, který Prima vysílá několikrát týdně živě ze zpravodajského studia na internetových stránkách www.nazorybezcenzury.cz. Díky facebooku mohou hostům zasílat diváci své dotazy.