Praha - Voda vyrobená ze vzduchu s pomocí solárních panelů by měla být základem české expozice světové výstavy Expo 2020 v Dubaji a možná i artiklem pro regiony závislé na jejích dodávkách. V pondělí koncept ministrům představí generální komisař poslední světové výstavy v Miláně Jiří František Potužník. Vláda bude schvalovat výsledek výběrového řízení ministerstva zahraničí na vedení českého zastoupení na výstavě, které Potužník na jaře vyhrál, i koncept, na jehož vypracování měl dva měsíce.

"Chceme prezentovat systém, který dokáže za pomocí solární energie produkovat vodu ze vzduchu, a to v podstatě samoudržitelně, to znamená bez dalších energií," řekl Potužník ČTK. Na projektu chce spolupracovat s Českým vysokým učením technickým (ČVUT) a Akademií věd.

"Víme, že takovýhle systém dokážeme postavit a dopadne-li to dobře, měla by to být nejen prezentace českého know-how, ale ten patent by měl zůstat v ČVUT a mělo by to být i něco, s čím by škola mohla do budoucna hospodařit v různých aplikacích," uvedl Potužník s tím, že vody není nikde dostatek a Expo se bude konat v regionu, který je na dodávkách vody ze zahraničí závislý. "My doufáme, že když se to podaří postavit, bude to řešení i pro další regiony od Afghánistánu až po jih Ameriky," poznamenal.

Všeobecná světová výstava se uskuteční v Dubaji za tři roky, v regionu Středního východu, Afriky a jižní Asie půjde o první takovou akci. Ústředním tématem bude "Spojování myšlenek, vytváření budoucnosti".

Česko by mělo na výstavě opět postavit vlastní pavilon, ve kterém by se prezentovalo jako země přírody, inovací a hlavně vody. "Snažíme se i na základě dobrých výsledků z Milána, kde nám proplétání technologií přineslo bronzovou medaili za architekturu, propojit různá vědecká odvětví," přiblížil Potužník základ svého projektu.

Náklady na původní pavilon a expozici měly činit 250 milionů korun, další desítky milionů by podle návrhu mohly být navíc investovány do okolí české budovy a doprovodných programů. "Přímo z rozpočtu počítá projekt se 160 miliony korun, 70 milionů zůstalo z Milána jako nevyčerpaná úspora, kterou bychom chtěli vyčerpat, a 20 milionů seženu ze soukromých zdrojů, podobně jako to bylo v Miláně," popsal Potužník finanční zdroje projektu.

Voda byla jedním z klíčových témat českého pavilonu už v Miláně. Smontovaný byl z recyklovatelných modulů, které vyrobila vizovická firma Koma. Návštěvníci se v pavilonu seznamovali s Českou republikou, jejími kraji a českými úspěchy na poli vědy a moderních technologií. Potužník byl v Miláně generálním komisařem české účasti, o pět let dříve byl ředitelem marketingu pro českou účast na světové výstavě v Šanghaji.