Praha - Příjmy státu z daně z přidané hodnoty (DPH) v posledních letech trvale rostou. Zatímco celostátní inkaso DPH bylo za rok 2009 zhruba 254 miliard korun, předloni to bylo 349,7 miliardy korun a podobnou sumu stát vybral loni do 15. prosince. Vyplývá to z údajů Finanční správy. K lepšímu inkasu podle správy pomáhá ekonomický růst a také zavedení kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb. V České republice byla daň z přidané hodnoty zavedena před 25 lety. Do 31. prosince 1992 se na zboží uplatňovala daň z obratu.

Finanční správa odhaduje, že přínos kontrolních hlášení by měl být za loňský rok do výběru DPH až devět miliard korun, předloni to bylo 12,3 miliardy korun. V případě EET to může být za loňský rok přes pět miliard korun. Od ledna 2016 do 20. listopadu 2017 správa eviduje 7,59 milionu podaných kontrolních hlášení.

Negativním důsledkem EET a kontrolního hlášení bylo podle partner v oddělení daňových a právních služeb společnosti PwC ČR Martina Diviše zvýšení zátěže plátcům DPH, kteří museli často provést velké úpravy systému, aby byli vůbec schopni kontrolní hlášení připravit. "Aby toho nebylo na plátce málo, tak finanční úřady požadovali po plátcích doložit informace, které vůbec nebyly nutné pro hospodárnou správu daní, natož pro zvýšení příjmů státního rozpočtu. Velké administrativní zatížení, a tedy plýtvání zdrojů, tak bylo na obou stranách," uvedl.

DPH patří v ČR mezi takzvané sdílené daně, jejichž výnosy putují do státního rozpočtu i do pokladen měst a krajů. Na kraje připadá 8,92 procenta a na obce nově od dneška 23,58 procenta. Dosud to bylo 21,4 procenta. Letos by jim to mohlo vynést podle dosavadních odhadů navíc asi 8,5 miliardy korun.

Základní sazba DPH ve výši 21 procent patří v rámci EU spíše k těm průměrným. Naopak první snížená sazba ve výši 15 procent je v EU druhá nejvyšší. Druhá snížená sazba 10 procent pak rovněž patří v EU k těm vyšším. Základní sazba daně je v Česku nyní nižší než při zavedení DPH v roce 1993, kdy byla 23 procent.

Základní sazba DPH a snížená 15procentní sazba platí od roku 2013. Druhá snížená sazba byla zavedena od roku 2015. Od května 2004 do konce roku 2009 byla základní sazba 19 procent a snížená sazba nejdříve pět a následně devět procent. Od roku 2010 byly sazby 20 a 10 procent a v roce 2012 byly 20 a 14 procent.

Podle současných pravidel EU nesmí být základní sazba DPH nižší než 15 procent a členské státy mohou uplatňovat jednu či dvě snížené sazby, které však nesmí být nižší než pět procent. Dvě snížené sazby má nyní většina zemí Evropské unie. Některé státy mají zavedenu ještě tzv. super sníženou sazbu DPH, nižší než pět procent. V daném případě však jde o výjimku udělenou "starým" státům EU, které byly povinny od roku 1993 zvýšit svoji základní sazbu o více než dva procentní body. Možnost mít supersníženou daň, tedy nižší než pět procent, využívá kromě Lucemburska Francie, Irsko, Itálie a Španělsko.

"Například Lucembursko uplatňuje na jídlo, oblečení, nebo knihy tzv. super-sníženou sazbu tři procenta, Velká Británie pak nulovou sazbu DPH u dětského oblečení. Nejnižší základní sazba DPH platí v Lucembursku (17 procent) a nejvyšší v Maďarsku (27 procent)," upozornil Diviš.

Celostátní výnos daně z přidané hodnoty v ČR od roku 2009

Rok Výnos v mld. Kč 2009 253,6 2010 269,5 2011 275,4 2012 278,2 2013 308,5 2014 322,9 2015 331,8 2016 349,7 leden-15. prosinec 2017 349,7

Zdroj: ČTK,Finanční správa

DPH v EU

Členský stát EU Základní DPH (%) Snížené DPH (%) Belgie 21 12; 6 Bulharsko 20 9 Česká republika 21 15; 10 Dánsko 25 - Estonsko 20 9 Finsko 24 14; 10 Francie 20 10; 5,5; 2,1 Chorvatsko 25 13; 5 Irsko 23 13,5; 9; 4,8 Itálie 22 10; 5; 4 Kypr 19 9; 5 Litva 21 9; 5 Lotyšsko 21 12 Lucembursko 17 8; 3 Maďarsko 27 18; 5 Malta 18 7; 5 Německo 19 7 Nizozemsko 21 6 Polsko 23 8; 5 Portugalsko 23 13; 6 Rakousko 20 13; 10 Rumunsko 19 9; 5 Řecko 24 13; 6 Slovensko 20 10 Slovinsko 22 9,5 Spojené království (VB) 20 5 Španělsko 21 10; 4 Švédsko 25 12; 6

Zdroj: Evropská komise ((údaje k 1.1.2017)

Vývoj sazeb DPH v ČR

Období základní snížená druhá snížená 1. 1. 1993 - 31. 12. 1994 23 % 5 % - 1. 1. 1995 - 30. 4. 2004 22 % 5 % - 1. 5. 2004 - 31. 12. 2007 19 % 5 % - 1. 1. 2008 - 31. 12. 2009 19 % 9 % - 1. 1. 2010 - 31. 12. 2011 20 % 10 % - 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012 20 % 14 % - 1. 1. 2013 - 31. 12. 2014 21 % 15 % - 1. 1. 2015 - 21 % 15 % 10 %

Zdroj: MF

Aleš Sosnovský mha