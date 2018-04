Praha - Příjmy hudebního průmyslu vzrostly loni v Česku o 11 procent na 834 milionů korun. Tento růst souvisí především se zvyšujícím se počtem předplatitelů hudebních streamingových služeb jako Spotify či Apple Music. V roce 2017 podíl digitálních prodejů tvořil poprvé více než polovinu celkových prodejů hudby. V tiskové zprávy o tom informovala česká pobočka Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI).

"Po několika letech oživení hudebního trhu, jež se projevovalo zastavením poklesů trvajících víc jak dekádu, přichází první rok opravdu zásadního růstu," uvedl zástupce IFPI Leoš Bednář.

Digitální segment stoupl v porovnání s rokem 2016 o 34 procent, přičemž tvoří 51 procent z celkových prodejů oproti 44 procentům v roce 2016.

Zásadní je meziroční nárůst streamingových prodejů o 50 procent, čímž činí podíl streamingových prodejů 87 procent z celku digitálu. Naopak výrazný ústup je viditelný u prodejů prostřednictvím downloadu, které oproti roku 2016 poklesly o šest procent a nyní reprezentují zhruba 13 procent z celkových digitálních prodejů. Češi stále více kupují vinylové desky, díky čemuž o čtyři procenta vzrostly prodeje fyzických nosičů.

"Za nárůst trhu v roce 2017 jsme samozřejmě rádi, je to pro nás významný signál a povzbuzení do budoucna, kdy navýšené příjmy použijeme pro vyhledávání a rozvíjení nových talentů. Nicméně ani nárůst v celkovém objemu 11 procent nemůže pokrýt naše ztráty z let minulých, kdy celý hudební průmysl trpěl nejen změnou obchodního modelu, ale především tolerancí k nelegálním hudebním službám ze strany většinové společnosti," konstatovala ve svém prohlášení IFPI.

Nejprodávanějšími alby v ČR v loňském roce byly nahrávky 25 (Kryštof), Divide (Ed Sheeran), Spirit (Depeche Mode), Poruba (Jaromír Nohavica) a Live At Pompeii (David Gilmour).

Vedoucí pozici na českém hudebním trhu obhájilo vydavatelství Universal Music (26,5 procent) následované dalšími nadnárodními společnostmi Warner Music (20,1 procent) a Sony Music (14,9 procent). Pozici největšího domácího vydavatele pak drží s velkým náskokem Supraphon (11,6 procent).