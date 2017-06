Praha - Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) v souvislosti s vyšetřováním příčin a okolností nehody policejního sportovního BMW i8 z minulého týdne čeká na znalecké posudky. Závěry vyšetřování tak mohou být známy až v horizontu týdnů či měsíců. ČTK to dnes řekla mluvčí inspekce Radka Sandorová. Část týkající se toho, kdo vůz řídil, inspekce předala policejnímu prezidiu. Podle jejích dosavadních informací totiž za volantem seděl policista a nic nenasvědčuje tomu, že by spáchal trestný čin.

Na závěry GIBS ohledně toho, kdo vůz při nehodě řídil, dnes upozornil deník Právo. S odvoláním na dobře informovaný zdroj současně uvedl, že o trestný čin by šlo v případě, že by řidičem byl zástupce šéfa hradního protokolu Vladimír Kruliš, který byl při nehodě zraněn.

Sandorová to ČTK ale nepotvrdila. Pouze uvedla, že inspekce rozdělila spisový materiál případu do dvou částí. Jedna se týká nehody policejního vozu, kterou GIBS dál vyšetřuje pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti. Druhá část se týká toho, kdo vůz řídil. "Zatím vše nasvědčuje tomu, že vůz řídil policista a civilní osoba byla na místě spolujezdce. Informace, které dosud byly k dispozici, nenasvědčují podezření ze spáchání trestného činu ze strany příslušníka bezpečnostního sboru, proto byla tato část postoupena policejnímu prezidiu," řekla ČTK mluvčí a doplnila, že do působnosti policejního prezidia spadá vyšetřování možného přestupkového jednání či profesního pochybení.

Mluvčí policejního prezidia Iveta Skupien ČTK dnes přijetí výsledků této části případu potvrdila. "Vedení policie nyní bude mít za úkol zjistit, zda v této souvislosti nedošlo k porušení právních předpisů nebo interních aktů řízení," uvedla mluvčí k dalším krokům police v případu. Stanovisko k němu by podle ní mohla policie zveřejnit v řádu dnů, maximálně týdnů.

Zatím není jasné, proč seděl civilista v policejním autě, když to zakazují předpisy. Podle některých médií jízdu povolil ředitel jihomoravských policistů Leoš Tržil, který se k tomu ale dosud nevyjádřil. Mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová už dříve ale uvedla, že policejním vozem mohou podle nařízení ministerstva vnitra jezdit jen příslušníci bezpečnostních sborů, zaměstnanci ministerstva a policie nebo lidé, jejichž přeprava souvisí s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

Hybridní vůz za čtyři miliony korun, který měla policie půjčený, sjel minulé pondělí do potoka v brněnských Chrlicích poté, co řidič podle dosavadních informací kvůli mozkové příhodě nezvládl řízení. Kruliš si při nehodě zlomil dva obratle, policista byl ještě minulou středu v umělém spánku, lékaři ho z něj už ale probudili a jeho zdravotní stav se zlepšuje.