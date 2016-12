Praha - Více než milion lidí se přišel do centra Sydney podívat na velkolepý ohňostroj, kterým australské město přivítalo nový rok. Sedmička se ve východní části Austrálie začala na konci letopočtu psát ve 14:00 SEČ. Další části země, která je šestou největší na světě, budou do nového roku vstupovat postupně v následujících hodinách. Až do 17:00 SEČ si na něj počkají například v západoaustralském Perthu.

Na dosud největší ohňostroj k uvítání nového roku sydneyská radnice vydala v přepočtu téměř 130 milionů Kč. Organizátoři slibovali, že vypálí více než 100.000 rachejtlí.

Malý ohňostroj pyrotechnici nabídli již v 21:00 místního času (11:00 SEČ). Určený byl především dětem, aby i ony mohly přivítat nový rok a nemusely vydržet vzhůru až do půlnoci.

Tvůrci pyrotechnických show složili poklonu několika letos zesnulým umělcům včetně Davida Bowieho či Prince. Na počest amerického zpěváka za zvuku písně Purple Rain vybuchovaly na nebi fialové dělobuchy.

V okolí ikonické budovy sydneyské opery panovala přísná bezpečnostní opatření. Policie tak reagovala na nedávnou zprávu o zmaření bombových útoků, které skupina inspirovaná organizací Islámský stát (IS) plánovala na rušných místech Melbourne, ale i na nedávný útok kamionem na vánoční trhy v Berlíně. Ulice vedoucí do centra pětimilionové metropole byly zatarasené napříč stojícími autobusy. Bezpečnost v ulicích Sydney také dodatečně posílily 2000 policistů.

Příští velké oslavy se čekají v 16:00 SEČ v Tokiu a v dalších japonských městech. O hodinu později do roku 2017 vstoupí také Čína, která leží v jediném časovém pásmu. Oficiální oslavy se ale v této zemi konat nebudou. Podle tradičního čínského kalendáře nový rok začíná až 28. ledna. Rok ve znamení opice za měsíc vystřídá rok ve znamení kohouta.

Nový Zéland přivítal nový rok ohňostrojem a koncertem

V Aucklandu odpálili ohňostroj z nejvyšší budovy na jižní polokouli - televizní a vyhlídkové věže Sky Tower. Podle listu NZ Herald k tomu potřebovali pyrotechnici více než 500 kilogramů výbušnin, tunu dalšího vybavení a deset kilometrů drátu.

V plánu bylo odpálit kolem 3000 jednotlivých střel. Pyrotechnické představení, jehož příprava zabrala několik měsíců, trvalo pět minut.

O zábavu před zahájením ohňostroje i o hudební doprovod během něj se postaral DJ Max Key, syn předsedy novozélandské vlády Johna Keye.

Tichomořské státy Samoa, Kiribati a Tonga už mají rok 2017

Zatímco většina obyvatel světa se na oslavy příchodu nového roku teprve chystá, v tichomořských ostrovních státech Samoa, Kiribati a Tonga se už píše rok 2017. Se starým rokem se jejich obyvatelé rozloučili v 11:00 SEČ. Největší silvestrovské večírky budou dnes ovšem tradičně ve velkých metropolích jako jsou Sydney, Berlín, Londýn nebo New York.

Mezi prvními slaví Samoa příchod nového roku teprve krátce. Mezinárodní datovou hranici přešla "papírově" teprve v závěru roku 2011, aby se přiblížila hlavním obchodním partnerům Austrálii a Novému Zélandu.

Právě Nový Zéland a Fidži se nového roku dočkají jako další, dnes ve 12:00 SEČ.

Nejdéle musí s novoročním přípitkem počkat lidé na souostroví Americká Samoa, kde bude půlnoc až v neděli ve 12:00 SEČ. Ačkoli jsou tak Samoa a Americká Samoa od sebe vzdáleny asi jen 100 kilometrů, novoroční oslavy tu bude dělit 25 hodin.

Nejdéle si na 1. leden ale počkají Bakerův ostrov a Howlandův ostrov. V této dvojici neobydlených tichomořských atolů pod správou USA nastane silvestrovská půlnoc až v neděli ve 13:00 SEČ. Půlnoční oslavy po celé planetě tak díky místním administrativním úpravám a časovým vyrovnáváním potrvají déle než 24 hodin.

Silvestrovská noc bude o sekundu delší

Dnešní, silvestrovská noc bude o sekundu delší. Nový rok proto začne ve světovém čase o sekundu později. Mezinárodní služba rotace Země (IERS) zveřejnila ustanovení přestupné sekundy na rok 2016 a 2017. Posedmadvacáté od jejího zavedení v roce 1972 se tak v jeden okamžik najednou posune na celém světě čas o jednu sekundu. V Česku se tak stane v 01:00 SEČ 1. ledna.

V greenwichském čase bude sekunda vložena před začátkem nového roku, a lidé tak budou muset do odpočtu k ohňostroji jednu sekundu přidat. O půlnoci po čase 23:59:59 bude následovat 23:59:60 a teprve potom 00:00:00 následujícího dne. To se stane na celém světě ve stejný okamžik.

Těm, kteří si neobvyklou událost chtějí užít, astronomové doporučují, aby sledovali a případně i nahrávali dálkově řízené hodiny. Pokud totiž mají hodiny řízené dálkově časovým signálem DCF (pro Evropu) nebo GPS (celosvětově) a čas se jim zobrazuje mezinárodní UTC, mohou sledovat, jak se vložení sekundy projeví. "Taková videonahrávka displeje hodin s časem 23:59:60 UTC 31. prosince 2016 může být skutečně zajímavou kuriozitou," uvedl mluvčí Astronomického ústavu Akademie věd Pavel Suchan.