Příbram - Fotbalisté Příbrami udrželi šanci na záchranu v první lize, když ve 20. kole doma porazili čtrnáctý Hradec Králové 1:0. Z posledního místa tabulky se soupeři přiblížili na rozdíl pěti bodů. Východočeši ale mají zápas k dobru. O jediný gól se už v šesté minutě postaral z penalty Tomáš Pilík. Hradec měl několik dobrých šancí, trefil i tyč, ale nakonec už potřetí na jaře nedal branku. Příbram tak ubránila teprve třetí výhru z posledních 28 ligových utkání.

Už po třech minutách domácí gólman Hruška vyběhl za míčem hluboko do hřiště, ale špatně rozehrál, balon se dostal k hostujícímu Jirsákovi, který ho z vlastní poloviny posílal do prázdné branky. Hruška se ale stihl vrátit a na brankové čáře odvrátit gól.

Místo toho vzápětí udeřilo na druhé straně. Po rohovém kopu hlavičkoval Jiránek do ruky Černého a sudí Královec odpískal pokutový kop. Míč si vzal Pilík netradičně hrající na hrotu útoku a zamířil přesně k tyči. Ottmar sice směr vystihl, ale na dobře umístěnou střelu nedosáhl.

Obě mužstva hrála s ohledem na důležitost utkání nečekaně ofenzivně a už po třech minutách mohl srovnat Pázler, ale v malém vápně netrefil střílený centr ideálně a Hrušku neohrozil. To Plašil po rohu už málem slavil, ale Rezek na brankové čáře zachránil a míč z branky vykopl. Založil tak brejk, po kterém málem postupoval sám na branku Bazal, ale situaci zachránil brankář Ottmar, který dobře vyběhl.

Příbram nevyužila několik nadějných brejků, Hradec měl nadále smůlu v koncovce. Pázlera vychytal Hruška a Jirsák trefil z přímého kopu jen tyč.

Po změně stran tempo mírně opadlo. Příbram se začala více zaměřovat na defenzivu a hájení těsného náskoku a Hradec se dostával spíše k závarům než vyloženým šancím.

Hosté se pokusili hru oživit nasazením Žondry a Schwarze, který měl krátce po příchodu na hřiště dobrou šanci, ale z hranice vápna nevystřelil dobře.

K největší šanci hostům pomohl příbramský Pilík, který špatně rozehrál přímý kop a poslal soupeře do brejku. Černý už byl sám před Hruškou, ale ještě posouval do strany Schwarzovi. Ten mohl doklepávat do prázdné branky, ale domácí zachránil Suchan a nebezpečí zažehnal. Víc už Hradec nevymyslel a Příbram teprve podruhé v ligové sezoně udržela čisté konto.

Hlasy po utkání:

Kamil Tobiáš (trenér Příbrami): "Pro nás je to hrozně důležité vítězství, protože každá ztráta je teď pro nás problémem. Věděli jsme, že to bude těžké a že to bude na krev a jsem hrozně rád, že jsme to zvládli. Kluci do 90. minuty dřeli a tu výhru vybojovali. Věřím, že nás to nastartuje a že se o záchranu ještě popereme. Teď dáme klukům trochu oddech a v pondělí se do toho vrhneme znovu, abychom na to za týden navázali. První ligová výhra v roli trenéra je samozřejmě příjemný pocit, ale to každá výhra. Hlavně věřím, že budu mít fantastické pocity, až zachráníme ligu. Výhru si ale neužívám a už myslím dopředu, protože tam byly znovu chyby, které musíme do příště zlepšit."

Milan Frimmel (trenér Hradce): "Jeli jsme sem vyhrát, chtěli jsme to zvládnout. Bohužel se to nepovedlo a nemáme ani bod, takže jsme hodně nespokojeni. Rozhodla jediná branka z penalty, ale mrzí nás hlavně naše neproměněné šance. Bez gólu se prostě nedá vyhrát. Snažíme se na tom pracovat, ale v zápase je to vždy jiné. Minulé kolo měla nad námi Boleslav převahu, ale měli jsme bod. Dnes jsme byli aktivnější, ale jsme bez bodu. Takovými ztrátami si to komplikujeme. Nesmíme se v tom ale moc nořit, jdeme dál. Teď je pro nás každé utkání velmi důležité. Tomáše Malinského jsme střídali, protože měl žlutou kartu a báli jsme se vyloučení."

1. FK Příbram - FC Hradec Králové 1:0 (1:0)

Branka: 6. T. Pilík z pen. Rozhodčí: Královec - Mokrusch, Kubr. ŽK: T. Pilík, Hruška - Janoušek, Malinský. Diváci: 2116.

Příbram: Hruška - Chaluš, Tregler, Jiránek, Divíšek (46. Krameš) - Trapp - Bazal, Suchan (86. Lupták), Rezek, Linhart (73. Kacafírek) - T. Pilík. Trenér: K. Tobiáš.

Hradec: Ottmar - Krátký (M. Černý), Chleboun, Nosek, Plašil - Janoušek, Jirsák (69. Schwarz) - Martan, P. Černý, Malinský (57. Žondra) - Pázler. Trenéři: Frimmel a Pilný.