Jihlava/Příbram - Dvě páteční předehrávky otevřou 26. kolo první fotbalové ligy. Předposlední Příbram chce zlepšenou formu potvrdit doma proti třetí Spartě, kterou zase povzbudila výhra 2:0 nad mistrovskou Plzní. Ve druhém utkání před víkendem poslední Jihlava přivítá Brno.

Sparta sice v neděli na Letné přesvědčivě porazila západočeského rivala, ale varováním pro Pražany je poslední venkovní porážka 0:1 v Jihlavě. Páteční zápas bude speciální pro trenéra Petra Radu, který ještě na podzim Příbram vedl.

"Bude to těžší, než kdybychom hráli s Plzní nebo se Slavií. Příbram se dostala na dostřel nesestupového místa, dali čtyři góly v Jablonci, což určitě svědčí o tom, že mají nějaký lauf. My se musíme připravit na to, že to bude těžké utkání, a obstát," prohlásil Rada.

"Tyhle zápasy jsou horší, přijde i míň lidí. Hřiště může být pod vodou, protože prší. V Příbrami je to takové nechutné. Oni mají nějakou formu, ale my bychom měli potvrdit výhru nad Plzní," doplnil sparťanský brankář David Bičík.

Pro Příbram byl nedělní triumf 4:2 v Jablonci čtvrtou výhrou z posledních šesti kol. V tabulce je výběr kouče Kamila Tobiáše pouze o skóre za čtrnáctým Hradcem Králové. Se Spartou však Středočeši v nejvyšší soutěži prohráli sedmkrát za sebou.

"Každý zápas je důležitý, teď ale přijede Sparta, která je jedním ze tří top klubů v lize. To je pro nás nesmírně těžké utkání, ale budeme se snažit podat výkon jako v Jablonci a něco proti nim uhrát," uvedl příbramský trenér Tobiáš.

Jihlava cenné vítězství nad Spartou nepotvrdila na Dukle, kde minulý pátek prohrála 1:4 a spadla na dno tabulky. Na Hradec však Vysočina ztrácí pouhý bod. "Rádi bychom navázali na výkon z posledního domácího utkání se Spartou. Což znamená, že se opět musíme vyvarovat zbytečných chyb v defenzivě, na které jsme doplatili v minulém kole vysokou prohrou na Dukle," řekl jihlavský kouč Josef Jinoch.

Dvanácté Brno bude usilovat o premiérové ligové vítězství v Jihlavě. "Je nepochybné, že domácí vloží do zápasu abnormální úsilí, tvrdost a důraz. Je to pro našeho soupeře zápas o vše. Na to se musíme nachystat, abychom se v tom Jihlavě minimálně vyrovnali," upozornil trenér Zbrojovky Svatopluk Habanec.

V Jihlavě začne zápas v 18 hodin, Příbram bude hostit Spartu od 20:15.

Hlasy před pátečními zápasy 26. kola první ligy:

Vysočina Jihlava (16.) - Zbrojovka Brno (12.)

Josef Jinoch (trenér Jihlavy): "Oběma týmům jde v tomto zápase vzhledem k postavení v tabulce o hodně. Rádi bychom navázali na náš výkon z posledního domácího utkání, v němž jsme porazili Spartu. Což znamená, že se opět musíme vyvarovat zbytečných chyb v defenzivě. Na ty jsme doplatili v minulém kole vysokou prohrou na Dukle. Naším cílem je v duelu s Brnem zvítězit. Jsme si vědomi toho, že má soupeř kvalitní a zkušený kádr a prezentuje se vyrovnanými výkony. Silnou stránkou Brna je hráčská osa Melichárek, Pavlík, Polák, Zavadil, Řezníček."

Svatopluk Habanec (trenér Brna): "Čeká nás důležitý duel, který musíme zvládnout za tři body, abychom se vyhnuli nemilým a nepříjemným starostem. Je nepochybné, že Jihlava vloží do zápasu abnormální úsilí, tvrdost a důraz. Je to pro našeho soupeře zápas o vše. Na to se musíme nachystat, abychom se v tom Jihlavě minimálně vyrovnali. Chceme navázat na výkon a výsledek z utkání proti Jablonci a dovézt zpět do Brna ideálně výhru. Naší výhodou je, že se nám vyprázdnila marodka a do utkání půjdeme v plné síle."

1. FK Příbram (15.) - Sparta Praha (3.)

Kamil Tobiáš (trenér Příbrami): "Každý zápas je důležitý, teď ale přijede Sparta, která je jedním ze tří top klubů v lize. To je pro nás nesmírně těžké utkání, ale budeme se snažit podat výkon jako v Jablonci a něco proti nim uhrát."

Petr Rada (trenér Sparty): "Bude to těžší, než kdybychom hráli s Plzní nebo se Slavií. Příbram se dostala na dostřel nesestupového místa, dali čtyři góly v Jablonci, což určitě svědčí o tom, že mají nějaký lauf. My se musíme připravit na to, že to bude těžké utkání, a obstát. Aby byla výsledková houpačka nahoru dolů, to by pro mě ani pro klub nebylo dobré. Hráči se musí nastavit v hlavě na to, aby zvládali i zápasy s týmy z nižších pater tabulky."

David Bičík (brankář Sparty): "Všichni v Příbrami dělají maximum proto, aby se zachránili. Jdou do těch zápasů s tím, že nemají co ztratit. Teď dali dvakrát někomu čtyřku, vyhráli překvapivě v Jablonci a hrají takový uvolněný fotbal a daří se jim. Jednoduchý protivník nebyl ani Jihlava a prohráli jsme tam. Tyhle zápasy jsou horší, přijde i míň lidí. Hřiště může být pod vodou, protože prší. V Příbrami je to takové nechutné. Oni mají nějakou formu, ale my bychom měli potvrdit výhru nad Plzní."