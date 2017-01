Praha - Fotbalisté Příbrami v premiéře pod novým trenérem Kamilem Tobiášem prohráli ve svém úvodním utkání Tipsport ligy s druholigovým Táborskem 0:2. Jihočechům zařídili vítězný vstup do vyšehradské skupiny A zimního přípravného turnaje svými brankami v druhém poločase Aleš Kočí a Vojtěch Gebert.

Příbram v Praze nastoupila bez většiny opor. Poslední tým prvoligové tabulky nenasadil brankáře Hrušku, obránce Jiránka, záložníky Pilíka, Rezka a Trappa ani útočníka Mahmutoviče a předzápasovým favoritem se tak stalo Táborsko. Jihočeský celek měl také více příležitostí a po prostřídání sestavy v druhé půli rozhodl.

"Nijak zvlášť jsem to neprožíval. Je to přátelské utkání a takových nás ještě do začátku jara čeká spousta. Takže jsem z toho nijak zvláštní pocity neměl," řekl novinářům po premiéře Tobiáš. "Zkoušíme hráče, tlačí nás bota na svou postech - krajní obránce a hrotový útočník. Budeme se to snažit řešit," dodal syn bývalého hlavního trenéra Příbrami ostříleného Pavla Tobiáše.

Plzeň zahájila přípravu pětigólovou výhrou nad Domažlicemi

Fotbalisté Plzně zahájili zimní přípravu vítězně. Úřadující mistři doma deklasovali třetiligové Domažlice 5:1 hlavně díky čtyřem gólům ve druhém poločase. Premiéru v dresu Viktorie si odbyli v defenzivě Tomáš Hájek a Slovinec Erik Janža.

Favorita poslal do vedení v desáté minutě proměněnou penaltou Hořava, ale krátce před pauzou vyrovnal bývalý útočník Plzně Fořt. Do druhého poločasu naskočili i stoper Hájek s levým bekem Janžou.

Viktoria po změně stran dominovala a mezi 57. a 65. minutou dala čtyři branky, o které se postarali mladíci Piroch s Hlavatým, Zeman z druhého pokutového kopu a Poznar.

V dalším přípravném duelu Plzeň v sobotu dopoledne přivítá druholigové Ústí nad Labem.

Výsledky přípravných fotbalových zápasů:

--------

1. FK Příbram - Táborsko 0:2 (0:0)

Branky: 57. A. Kočí, 83. Gebert.

Sestava Příbrami: O. Kočí (46. Vlade) - Pecháček, Vávra, Chaluš, Ferrara - Ježdík, Krameš - Bazal, Januška, Ekmekci (46. Frizoni) - Ayong. Trenér: K. Tobiáš.

Viktoria Plzeň - Jiskra Domažlice 5:1 (1:1)

Branky: 10. Hořava z pen., 57. Piroch, 59. Hlavatý, 62. Zeman z pen., 65. Poznar - 40. Fořt.

Sestava Plzně:

I. poločas: Sváček - Řezník, Hejda, Piroch, Limberský - Hrošovský, Hořava - Petržela, Chrien, Kovařík - Krmenčík.

II. poločas: Sváček - Matějů, Hájek, Piroch, Janža - Hlavatý, Hromada - Kopic, Suchan, Zeman - Poznar. Trenér: Pivarník.

Fastav Zlín - AS Trenčín 2:2 (2:2)

Branky: 3. a 15. Jensen - 35. a 41. Nwofor.

Sestava Zlína:

I. poločas: Dostál - Matejov, Jugas, Gajič, Hubáček - Štípek, Živulič, Traoré, Masař - Jensen, Fantiš.

II. poločas: Šiška - Pazdera, Janíček, Bačo, Nečas - Kopečný, Hnaníček, Holík, Bartolomeu - Jordan, Jensen (60. Chwaszcz). Trenér: Páník.