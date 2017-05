Praha - Fotbalisté Příbrami v předehrávce 27. kola první ligy prohráli na hřišti Dukly 1:3 a zůstali poslední. Na Julisce vstřelil dva góly Jan Holenda, jednou se trefil Slovák Frederik Bilovský, na 1:1 vyrovnal Jan Suchan. Pražané v nejvyšší soutěži porazili soupeře po šesti zápasech a poprvé od roku 2013, v neúplné tabulce poskočili na osmé místo.

Dukla začala aktivněji a vypracovala si i první šanci, Podaného tvrdou střelu v šestnáctce ale ještě zablokoval Trapp. V 11. minutě už se domácí prosadili. Po nedůrazu v příbramské obraně Juroška přistrčil míč Holendovi a ten ho z úhlu nekompromisně napálil pod břevno.

Středočeši si v úvodu s hrou Dukly moc nevěděli rady. Vedení nenavýšil volný Koreš, který v dobré pozici vystřelil nad branku. Vzpamatovali se až v druhé části první půle, jenže pokusy Tomáše Pilíka i Rezka byly nepřesné.

Hosté pomalu převzali iniciativu a ve 36. minutě vyrovnali. Suchan napřáhl z velké dálky a technickou ránou k tyči překvapil brankáře Radu, jemuž balon proklouzl pod rukou.

Dukla si po pauze vytvořila tlak i velké příležitosti. Po střele Podaného za překonaného Hrušku zaskočil stoper Chaluš a příbramský gólman výborně vytáhl ránu Šimůnka.

V 62. minutě už to dejvickému mužstvu vyšlo. Koreš přihrávkou za obranu vyslal Holendu, který udělal kličku Hruškovi a po zemi zakončil do odkryté branky.

Dukla měla v závěru utkání hru pod kontrolou a Příbrami vůbec nic nedovolila. V nastavení navíc z brejku zpečetil výhru domácích třetím gólem střídající Bilovský po přihrávce Tetoura.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Do zápasu jsme vstoupili dobře a korunovali jsme tu čtvrthodinu brankou. Ale potom místo toho, abychom hráli dále a ukombinovali soupeře, tak jako bychom chytli obrnu a prakticky jsme si nedali dvě tři souvislé přihrávky, abychom mohli zůstat na míči a vytvořit si příležitosti. Naše snažení soupeř korunoval vyrovnávací brankou. Na začátku druhého poločasu se šance střídaly, ale pak jsme dali druhý gól. Ne, že by nás úplně uklidnil, ale s časem jsme naložili líp než po té první vstřelené brance. Byli jsme přesnější a vytvářeli si další příležitosti a dali i třetí branku. Některé situace jsme mohli vyřešit více v klidu na útočné polovině."

Kamil Tobiáš (trenér Příbrami): "My jsme do dnešního utkání nevstoupili vůbec dobře, domácí nás dostali pod tlak, dali rychle branku a ještě jsme jim umožnili jednu stoprocentní šanci, kterou neproměnili. Zvedli jsme se někdy v půlce prvního poločasu, kdy jsme začali hrát to, co jsme chtěli, a podařilo se nám vyrovnat. Bohužel jsme nezvládli druhý poločas a soupeř zaslouženě vyhrál, protože náš výkon nebyl dobrý. Oba góly byly velmi laciné, propadli jsme v obraně. Musíme si to zanalyzovat u videa, abychom tyhle chyby neopakovali a takové hloupé branky nedostávali. Zbývající zápasy jsou pro nás všechny klíčové, potřebujeme k záchraně devět bodů."

Dukla Praha - 1. FK Příbram 3:1 (1:1)

Branky: 11. a 62. Holenda, 90.+1 Bilovský - 36. Suchan. Rozhodčí: Marek - Dobrovolný, Urban. ŽK: Juroška, Smejkal - Divíšek. Diváci: 1264.

Sestavy:

Dukla: Rada - Miloševič, Štetina, Šimůnek, Podaný - Hanousek, Tetour, Mustedanagič (58. Bilovský) - Juroška (82. Smejkal), Holenda, Koreš (72. Brandner). Trenér: Hynek.

Příbram: Hruška - Kvída (87. Kacafírek), Jiránek, Chaluš, Divíšek - Trapp (75. Krameš) - Bazal (82. Ayong), T. Pilík, Suchan, Rezek - Linhart. Trenér: K. Tobiáš.

Tabulka:

1. Slavia 26 17 8 1 54:18 59 2. Plzeň 26 18 5 3 39:16 59 3. Sparta 26 14 7 5 41:22 49 4. Mladá Boleslav 26 12 9 5 40:27 45 5. Teplice 26 11 8 7 35:24 41 6. Zlín 26 10 8 8 32:29 38 7. Jablonec 26 8 9 9 38:35 33 8. Dukla 27 9 6 12 35:33 33 9. Liberec 26 8 8 10 25:26 32 10. Karviná 26 9 5 12 37:43 32 11. Slovácko 26 6 12 8 26:33 30 12. Brno 26 4 14 8 27:38 26 13. Bohemians Praha 1905 26 6 7 13 19:34 25 14. Jihlava 26 5 8 13 21:41 23 15. Hradec Králové 26 6 3 17 24:45 21 16. Příbram 27 6 3 18 26:55 21