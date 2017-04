Příbram - Fotbalisté Příbrami znovu zvýšili svou šanci na záchranu, když ve 24. kole doma porazili Karvinou jasně 4:2 a bodovali tak popáté z posledních šesti domácích utkání. Poprvé od úvodního kola sezony se tak dostali alespoň na pár hodin z posledního místa tabulky před Jihlavu a přiblížili se na tři body čtrnáctému Hradci Králové, který má pondělní dohrávku na Slavii k dobru.

Karviná v Příbrami vedla gólem Filipa Panáka, ovšem do poločasu srovnal Martin Jiránek svým premiérovým gólem v české lize a po změně stran skóre otočili Jan Suchan, Jan Rezek a Zdeněk Linhart. Za hosty už jen v závěru snižoval Mihajlo Jovanovič.

Příbram začala zhurta a už ve 3. minutě dotlačil míč do branky Kacafírek, sudí mu však odmával ofsajd a gól neplatil. O chvíli později se ve velké šanci ocitl Jiránek, ale hlavou trefil jen gólmana Laštůvku.

Karviná se zahřívala pomaleji, ale o to efektivněji. Panák nejprve z úhlu napálil míč jen do brankáře Hrušky, ale v 15. minutě předvedl fotbalovou parádu. Z 20 metrů napřáhl a trefil se pravačkou přesně do horního rohu branky. Hruška se za míčem jen ohlédl.

Úvodní gól hosty nakopl, ale po půlhodině se znovu začínala dostávat do hry Příbram. K vyrovnání jim pomohla i přísná standardní situace. Po ní propadl míč ve středu vápna k volnému Jiránkovi, který v druhé šanci už nezaváhal a srovnal.

Příbram v boji o záchranu nutně potřebovala vyhrát, a tak hosty tlačila. Dlouho ji sice chyběla potřebná kvalita, ale v 54. minutě se k odraženému míči dostal před vápnem Suchan a dobře umístěnou střelou k tyči poslal Příbram do vedení. Vstřelil tak svůj první gól po více než roce.

O deset minut později mohl přidat pojistku Rezek, ale v dobré šanci napálil míč jen do gólmana. Uběhly však jen tři minuty a Rezek to napravil, když tentokráte tvrdou střelou nedal Laštůvkovi šanci zasáhnout. Za dalších pět minut byl u vyraženého míče nejrychleji Divíšek, který protlačil míč na Linharta a ten už měl před sebou jen prázdnou branku. Příbram tak poprvé od září 2015 vstřelila čtyři branky.

Hosté už jen snížili po rohovém kopu, který minutu před koncem zužitkoval Jovanovič.

Hlasy po utkání:

Kamil Tobiáš (trenér Příbrami): "Podali jsem velmi slušný výkon, zvlášť ve druhém poločase, a zaslouženě jsme vyhráli. Byli jsme aktivní dopředu a zúročili jsme to čtyřmi góly. Pro nás je to velmi cenné vítězství. Reálně ve hře o záchranu jsme byli od začátku zimy. Rozlosování ale bylo těžké, nepovedlo se nám favority překvapit, což nás drželo dole. Teď máme tři výhry z pěti zápasů, což je ta cesta. Dostat se posledního místa je určitý krok, který ale nic neřeší, protože je to pořád sestupová příčka. Během zimy nás odepisovali úplně všichni, v určitých fázích to může být naše výhoda. Začali jsme zužitkovávat kvalitu týmu, která tam je. V posledních utkáních tým ukazuje, že má ligové parametry."

Jozef Weber (trenér Karviné): "Domácí předvedli dobrý a bojovný výkon. Ukázali, jak se hraje o záchranu. My nepředvedli zhola nic. Dostali jsme se sice do vedení, ale pak jsme jen přihlíželi tomu, jak domácí chtějí vyhrát. Beru to jako ostudu. Přes Velikonoce na sobě musíme hodně zapřemýšlet. Hráči se nenechali přesvědčit, že jsou tady stejně dobří hráči, jako jsou oni. Možná nám dobré výkony ze zápasů s Plzní a Slavií ublížily a začali jsme si myslet, že jsme dál. Dnešní zápas nám ale ukázal realitu. Domácí nás totiž nepřehráli jen bojovností, ale i fotbalově."

1. FK Příbram - MFK Karviná 4:2 (1:1)

Branky: 33. Jiránek, 54. Suchan, 69. Rezek, 74. Linhart - 15. Panák, 89. Jovanovič. Rozhodčí: Machálek - Hrabovský, Peřina. ŽK: Kvída, Suchan - Šisler. Diváci: 1928.

Příbram: Hruška - Kvída, Jiránek, Chaluš, Divíšek - Tregler (85. P. Pilík) - Linhart, T. Pilík, Suchan (80. Januška), Rezek - Kacafírek (46. Bazal). Trenér: K. Tobiáš.

Karviná: Laštůvka - Moravec, Hošek, Jovanovič, Eismann - Budínský, Šisler, Panák, Janečka (64. Jurčo), Kalabiška (46. Puchel) - Wágner (78. T. Weber). Trenér: J. Weber.