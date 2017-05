Příbram - Fotbalisté Příbrami prohráli doma s Brnem 2:3 a znovu si pohoršili v boji o záchranu v první lize. I po 28. kole zůstanou na posledním místě tabulky, když na místa záchrany ztrácí dva body, ale čtrnáctá Jihlava má zápas k dobru. Naopak Brno se dnešní výhrou definitivně zachránilo.

Příbram přitom vedla gólem Tomáše Pilíka z přímého kopu, ale brněnský kapitán Pavel Zavadil rovněž z přímého kopu srovnal a po změně stran rozhodli po brejku Milan Lutonský a Jakub Řezníček. Domácí už jen snížili Pavlem Pilíkem.

Příbram nutně potřebovala vyhrát, a tak byla od začátku hodně aktivní. První velkou šanci měl v 8. minutě Tregler, který byl po přihrávce Suchana zcela sám ve vápně, ale branku přestřelil. Následně si hostující gólman Melichárek poradil se střelami Linharta a Rezka z úhlu.

V 19. minutě už ale šla Příbram do vedení. Tomáš Pilík opět potvrdil svou výbornou kopací techniku a trefil se z přímého kopu z 19 metrů. Melichárek si sice na míč sáhl, ale z branky ho nedostal. Pro Pilíka to byl už třetí gól z přímého kopu v této sezoně. Celkem se trefil osmkrát, což je spolu s teplickým Martinem Fillem nejvíce z ligových záložníků.

Brno začalo zlobit až po půlhodině hry. Nejprve pálil z dálky nad Sedlák, ale pak už srovnal kapitán Zavadil. Stejně jako Pilík se prosadil z přímého kopu, na rozdíl od něj ale nestřílel přes zeď, ale na stranu gólmana. Na tvrdou střelu k tyči však gólman Hruška zareagovat nestihl.

Krátce na to Zavadil zahrával další přímý kop, tentokráte Hruška sice s obtížemi, ale přeci jen míč ze šibenice vyškrábl.

Po změně stran Příbram tlačila, ale bez pořádné šance. Naopak v 67. minutě dostal hostující Lutonský ideální přihrávku do běhu, zasekávačkou se zbavil obránce a technickou střelou poslal Brno do vedení.

O chvíli později pak Lutonský znovu unikl po pravé straně, ještě přihrál Řezníčkovi a ten střelou do odkryté branky definitivně rozhodl. Jako příbramský rodák Řezníček svůj gól neslavil.

Brno mohlo přidat ještě čtvrtý gól, ale střelu Jablonského vykopl z prázdné branky Divíšek a hned z protiútoku domácí alespoň snížili gólem Pavla Pilíka. Víc už ale Příbram nestihla a za týden může sestoupit, pokud prohraje v Jihlavě.

Hlasy po utkání:

Kamil Tobiáš (trenér Příbrami): "Začali jsme dobře, vedli jsme, to jsme přesně chtěli, ale pak přišlo vyrovnání, které nás srazilo herně dolu a už jsme se z toho nedostali. Bylo na nás vidět, že ta nervozita byla veliká. Bohužel jsme utkání nezvládli. Po dobrém úvodu vznikl problém v tom, že jsme začali faulovat kolem naší šestnáctky. Přitom právě tomu jsme se chtěli vyhnout, protože známe Pavla Zavadila a Brno má navíc dobré hlavičkáře. Tím jsme dostali Brno do hry. Navíc po obdržené brance jsme se dostali do herního útlumu. Otázka je, čemu to připsat. Byly tam výkony, které nebyly v pořádku, ale jsme tým a nebudeme to svádět na jednotlivce. Musíme táhnout všichni za jeden provaz. Těžké to máme celé jaro. Máme před sebou dvě kola, které potřebujeme zvládnout. Hráči vědí, o co hrají. Může se stát, že naši konkurenti také zaváhají a v tabulce se nic nezmění. Musíme doufat, dokud nebude konec."

Svatopluk Habanec (trenér Brna): "Jsem strašně rád za výhru, protože jsem dvakrát po sobě nevyhráli za celou sezonu. Až teď. Domácí naše vyrovnání srazilo do kolen. Do té doby byli lepším mužstvem a zaslouženě vedli. Pak ale ztratili sebevědomí. My rozhodly dvěma góly z brejků a ustáli jsme domácí snahu o drama. Teď jsme definitivně zachráněni a jsme rád, že konec sezony nebude hektický. Hlavní úleva přišla ale už po minulé výhře nad Zlínem. Dnes jsme sem jeli neprohrát a některým škarohlídům zavřít pusu. To se povedlo a máme jistou záchranu. My bychom ale chtěli být ve středu tabulky a to by se nám ještě mohlo povést."

1. FK Příbram - Zbrojovka Brno 2:3 (1:1)

Branky: 19. T. Pilík, 90. P. Pilík - 38. Zavadil, 67. Lutonský, 76. Řezníček. Rozhodčí: Franěk - Nádvorník, Paták. Bez ŽK.

Příbram: Hruška - Kvída (70. Kacafírek), Jiránek, Chaluš, Divíšek - Tregler - Bazal (79. P. Pilík), T. Pilík, Suchan (65. Kukec), Rezek - Linhart. Trenér: K. Tobiáš.

Brno: Melichárek - Šural, Pavlík, Kijanskas, Vraštil - Sedlák, Zavadil - Přichystal (89. Jablonský), Tašči, Lutonký (80. Litsingi) - Řezníček. Trenér: Habanec.