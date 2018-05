Praha - Při zásahu proti skupině izraelských turistů, které policie zatkla pro podezření, že jde o útočníky, jež na konci dubna v centru Prahy napadli číšníka, nikdo nepochybil. Na webu to dnes uvedl mluvčí pražských policistů Jan Daněk. Upozornil také na to, že si na zásah cizinci dosud oficiálně nestěžovali.

"Po linii kontrolních orgánů pražské policie bylo shledáno, že při zásahu proti cizincům na hotelu nikdo nepochybil. Nutno také zmínit, že si na zásah policistů stále nikdo oficiálně nestěžoval, a to ani nikdo z dotčených cizinců," uvedl Daněk.

Na zadržení cizinců upozornil server Aktuálně.cz. Policie tehdy zasahovala v pražském hotelu Astoria, kde zadrželi sedm Izraelců. Zatčení bylo podle turistů "brutální", policisté je pak vedli spoutané ulicemi. Jednoho ze zadržených musela údajně odvézt záchranná služba. Server tehdy uvedl, že Izraelci oficiální stížnost proti zásahu chystají.

Daněk v polovině května uvedl, že když si policisté uvědomili, že o pachatele útoku nejde, zadrženým se omluvili a vysvětlili jim situaci. "Po omluvě a vysvětlení muži celou situaci pochopili, s policisty si s úsměvem podali ruce a dokonce se s nimi na památku vyfotili. Také byli informováni, jakou cestou si mohou případně podat na jednání policie stížnost. To ještě na místě odmítli," uvedl tehdy Daněk.

Napadení číšníka se odehrálo 21. dubna u obchodního centra Quadrio. Skupinu sedmi Nizozemců muž upozornil na to, že na zahrádce restaurace nemohou popíjet vlastní alkohol. Útočníci ho povalili na zem, začali ho bít pěstmi a kopali do něj. Poté, co zůstal bezvládně ležet na zemi, z místa utekli. Policie je zadržela o několik dní později na pražském letišti.

Pět mužů policisté obvinili a zbylé dva propustili s tím, že se konflikt snažili spíše uklidnit. Třem obviněným uložil soud trestním příkazem osmiměsíční podmínky, na pět let je také vyhostil ze země. Zbylé dva, které policie považuje za hlavní aktéry napadení, poslal soud do vazby. Oběma hrozí deset let vězení.

"Kriminalisté na případu stále pracují a v tuto chvíli se čeká na vypracování znaleckého posudku z oboru zdravotnictví v souvislosti se zraněními poškozeného. Tento posudek je důležitý pro stanovení přesné právní kvalifikace případu," uvedl dnes také Daněk. Napadený číšník před dvěma týdny vystoupil před médii, tehdy uvedl, že se s následky stále léčí.