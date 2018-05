Londýn - Rozhodčí na blížícím se fotbalovém mistrovství světa v Rusku budou moci díky videu udělovat při zápasech červené karty i zpětně. V rozhovoru pro deník The Times to prohlásil technický ředitel Mezinárodní pravidlové komise IFAB David Elleray.

"Když se stane něco mimo hru, co nikdo neviděl a videorozhodčí nebo jeho asistenti si toho posléze všimnou, tak můžou hlavního sudího informovat a ten bude moci udělit červenou kartu. Neočekáváme, že se to bude stávat často, navíc půjde jen o závažné prohřešky na červenou kartu," uvedl Elleray.

Světové fotbalová federace FIFA schválila využití videorozhodčího na šampionátu v polovině března poté, co mu dala zelenou IFAB. Systém VAR v různých formách funguje ve 40 světových ligách včetně české nejvyšší soutěže a do hry vstupuje v předem daných situacích - při dosažení branky a všem, co tomu předchází, včetně ofsajdů, při rozhodnutí o penaltách, červených kartách a při chybné identifikaci hráčů.