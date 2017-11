Káhira - Dnešní útok radikálů na mešitu na severu Sinajského poloostrova si vyžádal životy 235 lidí a přinejmenším 130 osob utrpělo zranění. Informovala o tom egyptská státní televize a agentura MENA. Jak uvedla agentura AP, jde o nejbrutálnější útok na egyptské civilisty. Mešita byla napadena v době poledních modliteb. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. Na celém Sinajském poloostrově byla vyhlášena pohotovost a uzavřena je silnice spojující egyptský Aríš s Rafáhem na hranici palestinského Pásma Gazy. Káhirské letiště zpřísnilo bezpečnostní opatření. Egypt vyhlásil za mrtvé třídenní smutek. Egyptská armáda zahájila nálety v okolí mešity, píše agentura Reuters. Česká diplomacie útok odsoudila. MZV varuje před individuálními cestami do oblasti, nejezdí tam ani české cestovní kanceláře.

Egyptská armáda zahájila nálety, které se soustřeďují zejména na horskou oblast v okolí mešity, kde se podle úřadů skrývají radikálové, uvedl bezpečnostní zdroj.

Podle policie útočníci mířili na mešitu v Bir al-Abdu, vzdáleném asi 40 kilometrů západně od Aríše, který je střediskem provincie Severní Sinaj. Přijeli ve čtyřech terénních autech, nejdříve odpálili nálož a pak vešli dovnitř a začali střílet na účastníky poledních modliteb. Potom zapálili automobil před mešitou a oblast obklíčili, aby zabránili přístupu záchranářů a zdravotníků. K akci se zatím žádná skupina nepřihlásila.

Podle svědků incidentu se v mešitě často modlili vyznavači súfismu, což je mystická, tolerantní forma islámu, kterou islamističtí radikálové označují za rouhačství. Muž, který žije blízko místa útoku, řekl listu The Guardian, že se k mešitě rozběhl poté, co slyšel výbuch. Před mešitou pak viděl těla zabalená do bílé látky. Podle jiných svědků radikálové stříleli i na dav, který se snažil z mešity uprchnout, a také na přijíždějící sanitky.

Prezident Abdal Fattáh Sísí ohlásil schůzku se zástupci bezpečnostních sil, aby společně posoudili nezbytné kroky. Na letišti v Káhiře platí zpřísněná bezpečnostní opatření, v hale přibylo vojáků a policistů, na příjezdech k letišti se provádějí kontroly aut. V Egyptě byl vyhlášen třídenní státní smutek.

Sinajský poloostrov je dlouhodobě dějištěm střetů mezi egyptskou policií a armádou na jedné straně a islámskými radikály na straně druhé. Terčem útoků zřídka bývají civilisté, většinou jsou to vojáci a policisté.

Podle egyptských sdělovacích prostředků chtěli i dnes útočníci zřejmě pozabíjet policisty, protože mnozí z nich se účastnili obřadu v mešitě.

Napětí na Sinaji se znásobilo po sesazení egyptského prezidenta Muhammada Mursího v roce 2013. Mursí byl do úřadu zvolen za Muslimské bratrstvo, které v době své vlády prosazovalo posílení islámu ve společnosti. Nová vláda je ale zakázala a Mursí si odpykává vysoký trest ve vězení.

Česká diplomacie odsoudila útok na Sinaji, Zeman poslal kondolenci

České ministerstvo zahraničí ostře odsoudilo dnešní útok na mešitu na severu Sinajského poloostrova, při němž zemřelo víc než 200 lidí. Česká diplomacie to uvedla v prohlášení na twitteru. Oblast, kde se útok stal, je považována za nebezpečnou. Ministerstvo české občany varuje před pohybem v severní části Sinaje v aktuálním cestovním doporučení. Prezident Miloš Zeman v reakci na útok kondoloval svému egyptskému protějšku Abdalovi Fattáhovi Sísímu.

"Ministerstvo ostře odsuzuje páteční útoky na mešitu na severu Sinaje, které si vyžádala životy více jak 150 obětí včetně dětí, mnoho dalších bylo zraněno," tweetoval Černínský palác. "Rodinám zesnulých vyjadřujeme upřímnou soustrast, zraněným přejeme rychlé zotavení. V nelehkém boji s terorismem stojíme za Egyptem," stojí dále v prohlášení.

Zeman v kondolenčním telegramu vyjádřil Sísímu, rodinám obětí i egyptskému lidu svou nejhlubší soustrast. "Dovolte mi, abych Vás v této těžké chvíli ujistil, že Česká republika odsuzuje tyto odporné projevy násilí a extremismu a že boj proti terorismu patří také k našim jednoznačným prioritám," napsal český prezident svému egyptskému protějšku.

Ministerstvo zahraničí české občany před cestami po Sinaji odrazuje v aktuálním doporučení. "Mimo výletů organizovaných turistickými kancelářemi zároveň nedoporučujeme jakékoliv individuální cestování po Sinajském poloostrově nebo po egyptském vnitrozemí," uvádí úřad na webu. "MZV také výslovně varuje před jakýmikoliv cestami do severní části Sinajského poloostrova (oblast mezi městy Rafáh, Al-Aríš, Šajch Zuvajd) a k západní hranici s Libyí," upozorňuje ministerstvo.

České cestovní kanceláře na severní Sinaj už několik let nepořádají žádné zájezdy. Do oblasti ale podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže pořádají zájezdy některé britské či německé cestovní kanceláře. Egypt patří mezi oblíbené letecké destinace Čechů, zejména lokality Marsá Alam a Hurghada. Asociace očekává, že letos Egypt navštíví 260.000 až 280.000 Čechů.

Soustrast Egyptu po útoku vyjádřila Itálie, Francie, Rusko i USA

Soustrast Egyptu po dnešním teroristickém útoku na Sinaji vyjádřila Itálie, Francie, Rusko i Spojené státy. Informovaly o tom zahraniční tiskové agentury.

Italský prezident Sergio Mattarella poslal kondolenční dopis svému egyptskému protějšku Abdal Fattáhu Sísímu, v němž uvedl, že je zprávou o útoku velmi zarmoucen a pachatele označil za "nepřátele svobody slova a vyznání". Egypt podle něj může s pomocí Itálie vždy počítat.

Americký prezident Donald Trump uvedl, že šlo o "hrůzný a zbabělý útok na nevinné věřící". "Svět nemůže tolerovat terorismus... musíme je (radikály) porazit vojensky a zdiskreditovat extremistickou ideologii, na které stojí jejich existence," napsal na twitteru.

"Rozhodně odsuzujeme barbarský zločin na Sinaji v Egyptě," uvedlo v prohlášení ruské ministerstvo zahraničí. Moskva ujistila Káhiru, že plně soucítí s egyptským lidem a že je připravena v rámci boje proti terorismu zesílit spolupráci nejen s Egyptem, ale také se všemi zodpovědnými členy mezinárodního společenství.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian útok rovněž odsoudil a uvedl, že Paříž stojí při svém spojenci. Následně na twitteru útok odsoudil a pozůstalým kondoloval také francouzský prezident Emmanuel Macron. Na výraz solidarity bude dnes zhasnuta pařížská Eiffelova věž, oznámila pařížská starostka Anne Hidalgová.

Sinajský poloostrov je dlouhodobě dějištěm střetů mezi egyptskou policií a armádou na jedné straně a islámskými radikály na straně druhé. Terčem útoků na Sinaji bývají zřídka civilisté, většinou jsou to vojáci a policisté. Podle egyptských sdělovacích prostředků chtěli i dnes útočníci zřejmě zabíjet policisty, protože mnozí z nich se účastnili modlitby v mešitě, proti které útok směřoval.

