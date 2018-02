Damašek - Při středečním útoku mezinárodní koalice vedené USA zahynulo 100 příslušníků syrských provládních sil. Oznámila to dnes s odvoláním na americké armádní zdroje agentura Reuters. Koalice podle tohoto zdroje odrážela rozsáhlý útok na své spojence z arabsko-kurdských milic SDF. Zprávu o útoku dnes potvrdila syrská státní televize, podle ní ale šlo o "agresi a pokus podpořit terorismus". Ruské ministerstvo obrany je toho názoru, že útok dokládá, že Spojeným státům v Sýrii nejde o porážku Islámského státu, ale o ekonomické zdroje.

Zdroj Reuters řekl, že vysoký počet mrtvých svědčí o tom, jak velká akce byla naplánovaná proti velitelství SDF v provincii Dajr az-Zaur. Provládní jednotky chtěly získat území, jež SDF s pomocí mezinárodní koalice dobyla na radikálech z Islámského státu (IS). Do útoku bylo nasazeno 500 bojovníků, dále tanky, dělostřelectvo a oddíly s minomety a raketomety.

Mezi mrtvými ani zraněnými nejsou podle americké armády žádní američtí vojáci, i když několik jich v době útoku bylo v blízkosti členů SDF.

"Domníváme se, že provládní síly chtěly obsadit území, které SDF osvobodila v roce 2017 v boji proti IS," řekl zdroj Reuters. Podle něj jde o ropné pole ležící východně od města Dajr az-Zaur. Do roku 2017 bylo zdrojem příjmů IS.

Syrská státní televize útok mezinárodní koalice označila za "novou agresi". "Mezinárodní koaliční síly bombardovaly lidové oddíly, které bojují proti IS a proti SDF východně od Eufratu. Jsou tam oběti," oznámila televize. Podle jejího reportéra byly zabity a zraněny desítky osob. Televize označila za terč útoku "místní lidi, kteří bojují proti IS a SDF".

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že Spojeným státům nejde v Sýrii o prážku IS, ale o to, aby se dostaly k ekonomickým zdrojům. Útok si podle Ruska vyžádal zranění 25 dobrovolníků, kteří stojí na straně syrské armády. Členové skupin zasažených při útoku podle ruského ministerstva nekoordinovali své pozice s Ruskem.

Podle prohlášení koalice provládní síly zahájily 7. února ničím nevyprovokovaný útok na štáb SDF. Nalézá se osm kilometrů východně od Eufratu, který představuje hranici pro bezpečnou zónu, dohodnutou s Ruskem.

SDF jsou hlavním pozemním spojencem USA v boji proti IS a američtí instruktoři pomáhají s výcvikem SDF. Syrskou armádu podporují kromě ruského vojska také milice, za nimiž stojí Írán.

Útoky koalice proti silám podporujícím syrského prezidenta Bašára Asada jsou vzácné. SDF s koaliční podporou válčí s bojovníky IS východně od Eufratu, zatímco vládní vojska působí na západním břehu u města Dajr az-Zaur.