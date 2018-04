Kábul - Nejméně čtyři desítky lidí dnes zahynuly při nových útocích v Afghánistánu. Dvojice sebevražedných atentátníků v Kábulu zabila nejméně 25 lidí a 49 jich zranila. Mezi mrtvými je devět afghánských novinářů včetně fotografa agentury AFP a dvou reportérů Rádia Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL). K útoku se přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Další masakr se udál na jihu Afghánistánu, kde zahynulo 11 dětí. Na východě země byl zabit americký voják a další byl zraněn.

Atentáty v Kábulu se podle policie staly na stejném místě v centru města poblíž sídla afghánské rozvědky NDS, kterou IS označil ve svém dnešním prohlášení za odpadlickou. Ve čtvrti je i velitelství NATO a řada zahraničních velvyslanectví. Policie uvedla, že první atentátník jel na motorce.

Druhý útočník, který byl pěší, se odpálil až poté, co se na místě shromáždili hlavně novináři a záchranáři. Kromě devíti mrtvých - členů televizních a rozhlasových štábů a jedné zpravodajky - utrpělo dalších šest novinářů zranění. Útok na pracovníky médií odsoudilo místní novinářské sdružení. Podle policie se pachatel tvářil jako reportér, přimísil se do davu a pak se vyhodil do povětří.

Šlo o nejhorší útok proti novinářům v Afghánistánu od roku 2016, kdy při útoku fundamentalistického hnutí Tálibán zahynulo sedm pracovníků zpravodajské televize Tolo News. Jen za loňský rok přišlo v Afghánistánu při různých incidentech o život 20 novinářů.

Televize BBC dnes odpoledne oznámila, že ve východní provincii Chóst byl zastřelen afghánský novinář BBC, devětadvacetiletý Ahmad Šáh. Šéf zpravodajství Jamie Angus Šáha označil za velmi schopného novináře a kondoloval jeho rodině. Bližší podrobnosti policie o novinářovo smrti neposkytla.

Několik hodin po útoku v Kábulu se dnes udál další sebevražedný útok v jihoafghánském městě Kandahár. Pachatel jedoucí ve vozidle zaútočil na vojáky zahraničních sil působících v zemi. Při mohutné explozi zahynulo ale 11 žáků na místní náboženské škole. Dalších 16 jich utrpělo zranění. Rumunské ministerstvo obrany později oznámilo, že při atentátu bylo zraněno osm rumunských vojáků.

Americký Pentagon oznámil, že při bojích na východě Afghánistánu dnes jeden americký voják zahynul a další byl zraněn. Při bojové operaci kromě toho padlo nebo bylo zraněno několik afghánských vojáků. Zraněný Američan byl přepraven do vojenské nemocnice na letišti Bagrám severně od Kábulu.

Předminulou neděli se v Kábulu odpálil sebevražedný útočník před budovou pro registraci voličů, zabil 60 lidí a 130 jich zranil. Mezi oběťmi bylo 22 žen a osm dětí. K útoku se přihlásila organizace Islámský stát, podle něhož cílem byli "šíitští odpadlíci".

A o měsíc dříve útočník IS spáchal sebevražedný útok proti šíitské svatyni v Kábulu, kde se lidé shromáždili, aby oslavili perský nový rok. Výbuch zabil 31 lidí a zranil jich dalších 65.