Káhira - Dnešní útok radikálů na mešitu na severu Sinajského poloostrova si vyžádal životy 235 lidí a přinejmenším 130 osob utrpělo zranění. Informovala o tom egyptská státní televize a agentura MENA. Jak uvedla agentura AP, jde o nejbrutálnější útok na egyptské civilisty a nejtragičtější útok na mešitu v zemi. Svatostánek byl napaden v době poledních modliteb. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. Na celém Sinajském poloostrově byla vyhlášena pohotovost a byla uzavřena silnice spojující egyptský Aríš s Rafáhem na hranici palestinského Pásma Gazy. Káhirské letiště zpřísnilo bezpečnostní opatření a Egypt vyhlásil za mrtvé smutek.

Podle policie útočníci mířili na mešitu v Bir al-Abdu, vzdáleném asi 40 kilometrů západně od Aríše, který je střediskem provincie Severní Sinaj. Přijeli ve čtyřech terénních autech, nejdříve odpálili nálož a pak vešli dovnitř a začali střílet na účastníky poledních modliteb. Potom zapálili automobil před mešitou a oblast obklíčili, aby zabránili přístupu záchranářů a zdravotníků.

Podle svědků incidentu se v mešitě často modlili vyznavači súfismu, což je tolerantní forma islámu, kterou islamističtí radikálové označují za rouhačství. Většina obětí prý pracovala v nedaleké továrně produkující sůl. Muž, který žije poblíž místa útoku, řekl listu The Guardian, že se k mešitě rozběhl poté, co slyšel výbuch. Před mešitou pak viděl těla zabalená do bílé látky. Podle jiných svědků radikálové stříleli i na dav, který se snažil z mešity uprchnout, a také na přijíždějící sanitky.

Prezident Abdal Fattáh Sísí v televizním projevu oznámil, že Egypt bude pokračovat v boji proti teroru a podobné činy nezůstanou bez odezvy. Dnes večer podle bezpečnostních zdrojů egyptská armáda zahájila nálety v okolí místa útoku.

Na letišti v Káhiře platí zpřísněná bezpečnostní opatření a v Egyptě byl vyhlášen třídenní státní smutek.

Soustrast Egyptu vyjádřily mimo jiné Spojené státy, Rusko, Itálie, Francie, Izrael, Británie, Saúdská Arábie, Írán, Irák i Česká republika. Prezident Miloš Zeman v kondolenčním telegramu projevil Sísímu, rodinám obětí i egyptskému lidu svou nejhlubší soustrast a uvedl, že "boj proti terorismu patří také k našim jednoznačným prioritám". Americký prezident Donald Trump na twitteru napsal, že šlo o "hrůzný a zbabělý útok na nevinné věřící". Moskva ujistila Káhiru, že plně soucítí s egyptským lidem a že je připravena v rámci boje proti terorismu zesílit spolupráci. Italský prezident Sergio Mattarella uvedl, že je zprávou o útoku velmi zarmoucen. Britský ministr zahraničí Boris Johnson útok označil za "barbarský čin". Pozůstalým kondoloval také francouzský prezident Emmanuel Macron; jako výraz solidarity bude o půlnoci zhasnuta pařížská Eiffelova věž.

Izraelský ministr školství Naftali Bennett prohlásil, že "je čas k mezinárodní soudržnosti v boji proti terorismu, ať už se stane kdekoli". Kondolence zazněly také z Rijádu a Teheránu, kteří jsou dlouhodobí regionální soupeři a z Iráku.

Útok odsoudili i přední egyptský imám šajch Muhammad Ahmad Tájib, papež František a Liga arabských států (LAS).

Sinajský poloostrov je dlouhodobě dějištěm střetů mezi egyptskou policií a armádou na jedné straně a islámskými radikály na straně druhé. Napětí na Sinaji se znásobilo po sesazení egyptského prezidenta Muhammada Mursího v roce 2013. Mursí byl do úřadu zvolen za Muslimské bratrstvo, které v době své vlády prosazovalo posílení islámu ve společnosti. Nová vláda je ale zakázala a Mursí si odpykává vysoký trest ve vězení.

Ministerstvo zahraničí české občany před cestami po Sinaji v aktuálním doporučení odrazuje.

V důsledku dnešních událostí Egypt odložil plánované otevření hraničního přechodu Rafáh mezi Egyptem a Pásmem Gazy.

Muslimský svět odsoudil útok na egyptskou mešitu

Dnešní útok na mešitu na severu Sinajského poloostrova odsoudili představitelé muslimských zemí i duchovní. Soustrast pozůstalým vyjádřili mimo jiné i regionální rivalové - Írán a Saúdská Arábie, informovala agentura AFP. Útok na mešitu v Bir al-Abdu, vzdáleném asi 40 kilometrů západně od Aríše, který je střediskem provincie Severní Sinaj, si vyžádal více než 200 obětí na životech. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. Egypt vyhlásil za mrtvé smutek.

Irácký premiér Hajdar Abádí uvedl, že Irák "v boji proti společnému nepříteli - terorismu" stojí na straně Egypta. Kondolence zazněly také z Rijádu a Teheránu, kteří jsou dlouhodobí regionální soupeři na Blízkém východě a jejichž vztahy se v poslední době vyostřily kvůli odlišným postojům k Jemenu, Libanonu i Sýrii.

Imám káhirské mešity Al-Azhar šajch Muhammad Ahmad Tájib řekl, že "silně odsuzuje barbarský teroristický čin".

Generální tajemník Ligy arabských států (LAS) Ahmad Abúl Ghajt útok označil za "hrůzný zločin, který potvrzuje, že pravá víra islámu je nevinná ve srovnání s těmi, kteří následují extremistickou teroristickou ideologii".

Islamisté, jejichž cílem je svržení vlády egyptského prezidenta Abdal Fattáha Sísího, znásobili útoky na Sinajském poloostrově v roce 2013 po svržení tehdejšího prezidenta Muhammada Mursího. Ten byl do funkce zvolen jako představitel islamistického Muslimského bratrstva. Armáda po Mursího svržení tuto organizaci zařadila mezi teroristické skupiny.

Egyptské úřady přičítají odpovědnost za zabití stovek policistů a vojáků na Sinajském poloostrově teroristické organizaci Sinajská provincie, jejíž členové v listopadu 2014 přísahali věrnost vůdci IS abú Bakrovi Bagdádímu.