Doksy (Českolipsko) - Při čelním střetu dvou aut ve Skalce u Doks na Českolipsku utrpěli dnes ráno zranění čtyři lidé. Tři jsou těžce zraněni, z toho dvě děti. Na místě nehody zasahovaly tři vrtulníky letecké záchranné služby, záchranáři je využili k transportu dětí a velmi vážně zraněné ženy. ČTK to řekl krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.

"Žena utrpěla mnohočetná poranění. Vrtulníkem jsme ji transportovali na traumacentrum do Liberce," uvedl Georgiev. Děti mají zranění břicha a hrudníku, vrtulníky je přepravily do nemocnic v Praze a Ústí nad Labem. Při nehodě byl ještě lehce zraněn jeden muž, převezen byl sanitkou do českolipské nemocnice.

Vážná dopravní nehoda se stala před 7:50 na silnici 2704. "Z auta jsme vyprošťovali řidičku za pomocí hydraulického speciálního nástroje," uvedla krajská mluvčí hasičů Zdenka Štrauchová. Policie nehodu vyšetřuje.