Brno - Při dnešním rozjezdu fanoušků od brněnského Masarykova okruhu se utvořila krátká kolona na D1 před omezením u Ostrovačic. Provoz byl ale jinak plynulý. V okolí okruhu parkovalo přes 7000 vozů a 1500 motocyklů, řekl ČTK policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Policie při rozjezdu od okruhu kvůli usnadnění nájezdu fanoušků na dálnici D1 u Kývalky veškerou dopravu od Prahy nasměrovala do protisměrného jízdního pásu, fanoušci tak do omezení na dálnici najížděli do volného jízdního pruhu. I kvůli tomu se kolem 16:00 utvořila před omezením u Ostrovačic asi půlkilometrová kolona. Provoz byl ale podle policie jinak plynulý.

"V okolí okruhu dnes parkovalo 7140 osobních aut, 1520 motocyklů, 37 autobusů a 210 karavanů," uvedl Malášek. I dosavadní průběh opatření hodnotí policisté jako klidný, včetně dnešního nájezdu fanoušků k okruhu. Hned brzy ráno se ale konala pyrotechnická prohlídka, pří ní pyrotechnik musel pomocí rentgenu zkontrolovat dva zapomenuté batohy a jeden kufr.

Hlavní nápor fanoušků se dá očekávat v neděli, kdy se pojedou závody. Policie doporučuje řidičům, aby počítali se zdržením a zejména na nedělní závody jezdili s předstihem. Očekává se příjezd desítek tisíc fanoušků.