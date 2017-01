Washington - Při demonstracích proti nástupu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa do úřadu bylo v pátek ve Washingtonu zatčeno přes 200 lidí a 217 z nich bylo obviněno z výtržnictví. Podle agentury AP o tom informovala místní policie. Šest policistů utrpělo při potyčkách s demonstranty lehká zranění.

ěkolik stovek Trumpových odpůrců se ve Washingtonu střetlo s policejními těžkooděnci nedaleko míst, kudy vedla trasa inauguračního průvodu do Bílého domu. Policie proti demonstrantům použila slzotvorný plyn, pepřový sprej a paralyzující granáty.

Demonstranti, z nichž značnou část tvořili černě odění a maskovaní lidé, zaútočili na policejní kordony kameny. Zároveň začali zapalovat odpadkové koše.

Na jednom místě demonstranti vytvořili lidský řetěz a tváří v tvář policejnímu kordonu skandovali: "Ne Trumpovi, ne KKK (Ku-Klux-Klan), ne fašistickým Spojeným státům," napsala agentura AP.

Policie zakročila proti těm, kdo začali v centru Washingtonu ničit výklady. "Ničili majetek, házeli po lidech věci, rozbíjeli okna. Mnozí měli tyče a kladiva," řekl policejní velitel Peter Newsham. Někteří přišli s plynovými maskami a připoutali se k sobě navzájem. V té chvíli policie zasáhla omračujícími granáty. Když se setmělo, zapálilo několik demonstrujících v ulicích města ohně a děsili Trumpovi stoupence, mířící na inaugurační plesy. Nakrátko policie požádala tuto skupinu lidí, aby počkala v hotelu.

Protesty se konaly i v dalších městech, v San Francisku se sešlo několik tisíc lidí, protestovalo se také v Atlantě, v Nashvillu se několik lidí nechalo spoutat u vchodu do parlamentu a zatímco Trump skládal přísahu, sedly si stovky lidí v parku v Nashvillu k tichému protestu. V Portlandu lidé pálili americké vlajky a studenti tamní univerzity odešli z učeben. V Olympii ve státě Washington lidé vyšli do ulic s hesly Odporujte Trumpovi a To není můj problém.

Další akce jsou plánovány na víkend. Do Washingtonu je na 16:00 SEČ svolán pochod žen, na němž se očekává až 220.000 Trumpových odpůrců. Další se pak mají konat v New Yorku, Bostonu, Los Angeles a Seattlu. Manifestace se už konaly v Austrálii a na Novém Zélandě.

Ve Washingtonu se očekává, že k lidem promluví herečka Scarlett Johanssonová, Frances McDormandová, Amy Schumerová nebo levicová aktivistka Angela Davisová. Akci podporují také zpěvačky Katy Perryová a Cher. O tom, že je o účast velký zájem, svědčí to, že o parkovací povolení požádalo 1800 autobusů, které budou účastníky svážet. Pochod podporují organizace ochránců lidských práv, imigrantů, muslimů, ekologů, feministek, Amnesty International nebo organizace plánovaného rodičovství.