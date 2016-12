Praha - První projekce filmu Masaryk věnovaného jednomu životnímu období diplomata a politika Jana Masaryka provázejí zvláštní bezpečnostní opatření. Měla by zabránit nelegálnímu šíření filmu. Snímek režiséra Julia Ševčíka v limitované premiéře uvádí do 31. prosince pražské kino Lucerna. Distribuční premiéra je stanovena až na 9. března. "Z toho důvodu jsou bezpečnostní opatření o něco větší, protože mezi současnými projekcemi a uvedením do kin uplyne více času," řekla ČTK za tvůrce filmu Uljana Dobátová.

Po celou dobu projekce je zakázáno používat jakoukoliv techniku umožňující pořízení audiovizuálního nebo zvukového záznamu. "Po celou dobu projekce je sál monitorován pracovníkem ostrahy se speciální kamerou, jejíž čočka je citlivá například na světlo z mobilního telefonu nebo videokamery a ostraha díky tomu může okamžitě vidět, zda je zařízení namířené tak, aby mohlo natáčet," uvedla Donátová.

Během chvíle je podle ní možné odhalit pokus o nelegální pořízení záznamu. A takový divák bude ochrannou služnou vykázán ze sálu.

Do široké distribuce vstoupí do kin 9. března 2017, symbolicky, vzhledem k tomu, že dosud nevyjasněný pád z okna, který ukončil život Jana Masaryka, se odehrál v noci z 9. na 10. března 1948.

Film sleduje Masaryka v bouřlivém období kolem Mnichova, kdy působil jako velvyslanec v Londýně, ovšem líčí jej také jako bonvivána se slabostí pro jazz, ženy a kokain.

Masaryka hraje Karel Roden. Ve filmu vystupuje také mnoho dalších skutečných osobností českých a evropských dějin, třeba Edvard Beneš ztvárněný Oldřichem Kaiserem nebo Konrád Henlein v podání Jiřího Vyorálka. Česko-slovenský film Masaryk vznikl v produkci společnosti IN Film a Rudolfa Biermanna s účastí řady zahraničních herců. Koproducenty filmu jsou Česká televize, RTVS: Rozhlas a televízia Slovenska a ZDF / Arte. Distributorem filmu Masaryk v ČR je společnost Bioscop.